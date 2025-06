Endlich ist sie da. Wer die neue Nintendo Switch 2 allerdings nicht vorbestellt hat, kommt aktuell nur schwer an ein Exemplar. Der neue Handheld ist praktisch überall ausverkauft. Wir haben für euch geprüft, mit welchen Lieferzeiten ihr für die Switch 2 bei beliebten Händlern rechnen müsst.



Seit der Ankündigung der Switch 2 hatte sich weltweit bereits eine große Nachfrage abgezeichnet. Das ging vor Kurzem so weit, dass in manchen Ländern Vorbestellungen für die Switch 2 storniert werden mussten. Nintendo kommt nicht hinterher mit der Produktion. Das schlägt sich anscheinend auch in den Lieferzeiten für die Nintendo Switch 2 nieder. Wartezeiten von mehreren Monaten sind möglich.

Nintendo Switch 2: Verfügbarkeit bei Saturn & MediaMarkt

Bei den beliebten Fachmärkten MediaMarkt und Saturn konntet ihr die Switch 2 vorbestellen. Zum Launch am 5. Juni 2025 sollte die Konsole dann abholbereit sein. Allerdings informierten die Fachmärkte vorab per E-Mail darüber, dass die Bereitstellung aufgrund der hohen Nachfrage sogar ein bis zwei Tage länger dauern könne.

Es verwundert also nicht, dass die Nintendo Switch 2 im Online-Shop aktuell nicht sofort verfügbar ist. Direkt in den Märkten dürfte es unseren Beobachtungen zufolge nicht anders aussehen.

Nintendo Switch 2: Lieferzeiten – Saturn & MediaMarkt Folgende Lieferzeiten geben die Händler derzeit an:

Saturn Nintendo Switch 2: 6. bis 8. August 2025

6. bis 8. August 2025 Nintendo Switch 2 + Mario Kart World: 6. bis 8. August 2025 MediaMarkt Nintendo Switch 2: 6. bis 8. August 2025

6. bis 8. August 2025 Nintendo Switch 2 + Mario Kart World: 6. bis 8. August 2025 (Stand: 06.06.2025) Folgende Lieferzeiten geben die Händler derzeit an:(Stand: 06.06.2025)

Wer jetzt also eine Nintendo Switch 2 bestellt, muss rund 2 Monate auf die Konsole warten.

Verfügbarkeit bei Amazon: Nur auf Einladung

Bei Amazon konntet ihr die Nintendo Switch 2 ebenfalls vorbestellen. Dafür war allerdings eine Einladung nötig. Zwischenzeitlich hatte der Versandriese diese Hürde abgeschaltet. Mittlerweile müsst ihr allerdings wieder eine "Einladung anfragen".

Nintendo Switch 2: Lieferzeiten – Amazon<strong></strong> Nintendo Switch 2: nur auf Einladung – Lieferzeitraum nicht angegeben

nur auf Einladung Lieferzeitraum nicht angegeben Nintendo Switch 2 + Mario Kart World: nur auf Einladung – Lieferzeitraum nicht angegeben (Stand: 06.06.2025)

Aufgrund der hohen Nachfrage will Amazon so "qualifizierten Kunden" die Möglichkeit bieten, eine Nintendo Switch 2 zu kaufen. Die Anfrage könnt ihr einfach auf der Produktseite stellen. Ihr bekommt dann eine Bestätigung und erhaltet einen begrenzt gültigen Link, wenn ihr ausgewählt werdet.

Wissenswert: Eure Anfrage ist 3 Monate gültig, auch wenn ihr bei einer Verteilungsrunde nicht ausgewählt wurdet. Einen Lieferzeitraum nennt der Händler nicht.

Direkt im "My Nintendo Store"

Bei Varianten der Nintendo Switch 2 sind im Shop von Nintendo ausgegraut (© 2025 )

Auch im Online-Shop von Nintendo könnt ihr die Switch 2 kaufen – zumindest theoretisch. Denn auch da sieht es wenig hoffnungsvoll aus. Nach dem Einloggen mit eurem Nintendo-Account seht ihr folgenden Status:

Nintendo Switch 2: Lieferzeiten – Nintendo<strong></strong> Nintendo Switch 2: nicht vorrätig (Lieferzeitraum nicht angegeben)

nicht vorrätig (Lieferzeitraum nicht angegeben) Nintendo Switch 2 + Mario Kart World: nicht vorrätig (Lieferzeitraum nicht angegeben) (Stand: 06.06.2025)

Wann Nachschub kommt, verrät Nintendo auf der Produktseite nicht. Interessant ist allerdings: Die bestellbare Menge ist lebenslang auf eine Konsole pro Kunde begrenzt.

Was ist mit anderen Shops?

Auch bei anderen Shops wie Expert oder Alternate sieht es derzeit nicht besser aus. Dort könnt ihr den Artikel entweder gar nicht in den Warenkorb legen – oder es erscheinen Hinweise wie "Artikel kann derzeit nicht gekauft werden".

Wenn ihr jetzt eine Nintendo Switch 2 kaufen wollt, solltet ihr also Geduld mitbringen und mit langen Lieferzeiten rechnen. Wir halten euch auf dem Laufenden und informieren euch, wenn es Entwicklungen oder interessante Angebote gibt.

