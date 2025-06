Am 5. Juni 2025 werden die ersten Nutzer endlich die Nintendo Switch 2 in den Händen halten. Aber nicht alle Käufer: Bei einigen Vorbestellern ist die Vorfreude in Frust übergegangen. Im Netz gibt es diverse Berichte über Stornierungen, wenige Tage vor Release der Konsole. Sind auch Kunden in Deutschland betroffen? (Status der Lage in Deutschland zuletzt am 4. Juni 2025 geprüft)

Eine böse Überraschung auf der Zielgeraden: Nur kurz vor Release der Nintendo Switch 2 melden Nutzer, dass ihre Vorbestellungen storniert worden sind. Ganz besonders betreffe das Kunden aus den USA, die ihr Exemplar bei Walmart vorbestellt haben. Auf Reddit gibt es hierzu mehrere Threads, teils mit Hunderten Antworten. Seit dem 1. Juni hagelt es hier offenbar an Stornos. Aber auch andere Anbieter sollen Switch-2-Vorbestellungen kurz vor Release storniert haben. Neben den USA gibt es entsprechende Meldungen auch aus Großbritannien, namentlich genannt wird etwa der Händler Gamestop.

Mehrere Nutzer geben an, dass der Grund für die Stornierung ein Problem mit der gewählten Zahlungsmethode sei. In anderen Fällen habe das System den Bestellversuch als "Verdächtige Aktivität" eingestuft. Es gibt jedoch die Vermutung, dass die betroffenen Shops "in Wahrheit" einfach nur mehr Bestellungen entgegengenommen haben, als sie letztendlich Geräte erhalten haben. Darauf deutet auch hin, dass Gamestop in Großbritannien daran arbeite, die gecancelten Vorbestellungen wiederherzustellen. Womöglich hat hier auch Nintendo schlicht weniger Exemplare gesendet als zuvor geplant.

Nintendo Switch 2: Stand der Vorbestellungen in Deutschland

Wir haben uns auf diversen Plattformen umgeschaut. Eine große Storno-Welle für Vorbesteller der Nintendo Switch 2 scheint es in Deutschland nicht zu geben. Man merkt aber, dass viele Käufer verunsichert sind. r/NintendoDE ist derzeit geflutet von Threads mit Fragen zum Bestellstatus.

Wer selbst verunsichert ist, sollte noch etwas Geduld haben. Der Versand der Nintendo Switch 2 sollte hierzulande frühestens am 4. Juni 2025 starten. Viele Shops dürften den Kaufpreis vor dem Versand nicht bei euch abbuchen. Hier müsst ihr im Zweifel also einfach etwas länger warten, ehe sich der Bestellstatus bei euch ändert.

Solltet ihr beim OTTO-Versand bestellt haben, hier ein Hinweis: Offenbar wird euer Bestellstatus bzw. die Sendungsverfolgung erst etwas später im System aktualisieren. Das Unternehmen meldet, dass sich Vorbesteller keine Sorgen machen müssen.

Sollte es hierzulande doch noch zu einer Storno-Welle kommen, aktualisieren wir diesen Artikel.

