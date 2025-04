Die Nintendo Direct ist durch, und wir haben endlich Gewissheit, was die Switch 2 angeht. Nintendo hat uns das Release-Datum und den Preis verraten. Außerdem haben wir etwas über die Hardware und neue Features sowie die kommende Spieleauswahl erfahren. Lest hier die Zusammenfassung.

Das Wichtigste zuerst: Das Release-Datum der Switch 2 ist der 5. Juni 2025. Vorbestellungen sind aber schon ab dem 8. April möglich. Der Preis der Switch 2 ohne Spiel beträgt 469,99 Euro. Kauft ihr die Konsole im Bundle mit dem neuen Mario Kart World, müsst ihr 509,99 Euro hinblättern. Stolze Preise, doch was bekommt ihr dafür? Auch das hat uns Nintendo ausführlich dargelegt.

Technische Ausstattung der Switch 2

Die Nintendo Switch 2 bietet ein überarbeitetes Hardware-Paket. Hier der Überblick über alles, was beim Kauf im Basispaket enthalten ist:

Switch 2 mit 7,8-Zoll-Display (FHD), 256 GB Speicherkapazität und einem neuen Hochleistungsmikrofon

zwei Joy-Con-Controller mit neuer C-Taste

Fernsehdock + Netzteil

am Fernseher unterstützt die Switch 2 120 FPS, HDR und 4K

Wer mag, kann sich zum Start die Nintendo Switch 2-Kamera dazukaufen. Die kostet 59,99 Euro und kann euch während des Spielens aufnehmen. Am 5. Juni erscheint außerdem der Pro-Controller der Switch 2. Der verfügt über neuartige GL/GR-Paddles zur individuellen Belegung, die neue C-Taste, einen Kopfhöreranschluss, Bluetooth und NFC. Kostenpunkt: 89,99 Euro.

Neue Features der Switch 2

Leaks hatten es vorab bereits verraten, jetzt ist es offiziell: Ihr könnt die Joy-Con-Controller der Switch 2 als optische Maus verwenden. Ihr müsst sie dafür nur seitlich drehen.

Ebenfalls neu ist der GameChat. Dafür braucht ihr die neue C-Taste der Joy-Cons. Drückt ihr diese, könnt ihr systemübergreifend mit anderen Spielern kommunizieren – selbst dann, wenn ihr unterschiedliche Games zockt.

Außerdem könnt ihr im GameChat euren Bildschirm teilen. Bis zum 31. März 2026 geht das kostenlos. Danach braucht ihr ein Abo für Nintendo Switch Online.

Neue Spiele – Mario Kart World und mehr

Fans warten seit 10 Jahren auf einen neuen Titel, und mit der Switch 2 ist es endlich soweit: Mario Kart World erscheint am 5. Juni zusammen mit der Konsole. Das Spiel kostet einzeln 79,99 Euro in der digitalen Version oder 89,99 Euro als physische Game-Card. Seht euch hier den Trailer an:

Weitere angekündigte Spiele:

Metroid Prime 4 "Enhanced-Edition"

Pokemon Legends Z-A "Enhanced-Edition"

Zelda: Breath of the Wild "Enhanced-Edition"

Zelda: Tears of the Kingdom "Enhanced-Edition"

Kirby and the Forgotten Land "Enhanced-Edition"

Elden Ring

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Borderlands 4

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster

EA Sports FC 2025

Hades 2

Hitman: World of Assassination

Hogwarts Legacy

Madden 2025

Project 007

Split Fiction

Street Fighter 6

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

Yakuza 0: Director’s Cut

Ihr seht, die Auswahl ist groß. Langeweile dürfte also nicht aufkommen. Weitere Informationen zur Hard- und Software der Switch 2 sowie weitere Launch-Titel sollen in den kommenden Wochen angekündigt werden.

