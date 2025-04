Seit dem 2. April 2025 kennen wir endlich den offiziellen Preis der Nintendo Switch 2. Damit wird auch klar: Unsere ursprüngliche Schätzung war leider im richtigen Bereich. Lest hier, was die Konsole kosten wird.

Vor Monaten haben wir in diesem Artikel noch geschrieben: "Wir rechnen allerdings mit noch höheren Anschaffungskosten in Deutschland. Realistischer klingen für uns Summen zwischen 450 und 500 Euro. " – und damit sollten wir richtig liegen, obwohl einige Leaker von einem Anschaffungspreis von knapp unter 400 Euro ausgingen.

Kurz gesagt: Der offizielle Verkaufspreis der Nintendo Switch 2 liegt in Deutschland bei 469,99 Euro. Im Bundle mit dem Launch-Titel Mario Kart World sind es sogar 509,99 Euro.

Im MyNintendo Store ist die Konsole schon aufgetaucht. Mit und ohne Mario Kart World im Bundle. (© 2025 Nintendo / MyNintendo Store )

Schauen wir einmal auf den aktuellen Preis des Vorgängers: Direkt im Shop von Nintendo bekommt ihr die aktuelle Switch OLED für rund 349 Euro (und für 319 Euro findet ihr sie bei Amazon). Somit zahlt ihr für den Nachfolger rund 120 Euro mehr. Die Switch 2 ist im Vergleich zur aktuellen Generation allerdings größer und auch viel leistungsfähiger. Wir hatten bereits damit gerechnet, dass sich Nintendo dieses Upgrade bezahlen lässt.

Spiele bis zu 90 Euro

Neben der Switch 2 selbst, steigen auch die Preise für die Spiele. Die Games auf physischen Speicherkarten sollen bis zu 89,99 Euro kosten. Dies geht zumindest aus dem Preis hervor, den Nintendo für die physische Version von Mario Kart World im eigenen Shop verlangt. Zum Vergleich: Für die meisten Titel der ersten Switch zahlt ihr unter 50 Euro. Damit bewegt sich Nintendo sogar in einem Bereich oberhalb der Mitbewerber. Neue PS5-Titel kosten in der Regel 79,99 Euro – 10 Euro weniger. So eine Blu-Ray ist allerdings mit Sicherheit viel günstiger als die Speicherkarten, auf denen die Switch-2-Spiele ausgeliefert werden.

Unterm Strich wird die Nintendo Switch 2 also ein deutlich teurerer Spaß als der Vorgänger. Und leider zeigt der Vorgänger bereits, dass insbesondere beliebte Spiele wie auch die Konsole selbst relativ preisstabil bleiben werden.

Übersicht: Nintendo Switch 2 Release-Preise

Nintendo Switch 2: 469,99 Euro

Nintendo Switch 2 & Mario Kart World: 509,99 Euro

Nintendo Switch Spiele: Bis zu 89,99 Euro

Die Nintendo Switch 2 ist ab dem 8. April 2025 vorbestellbar. Der Marktstart ist für den 5. Juni 2025 angesetzt.

