Im Rahmen einer Nintendo Direct hat der Hersteller endlich alle wichtigen Infos verkündet. Wir wissen jetzt, wann die Nintendo Switch 2 Release feiert und ab wann ihr die Konsole vorbestellen könnt.

Kein Hinhalten, kein Clickbait: Hier sind direkt die Infos zur Vorbestellung und dem Marktstart der Nintendo Switch 2:

Vorbestellungen: Ab dem 8. April 2025

Ab dem 8. April 2025 Markstart: Ab dem 5. Juni 2025

Ab dem 5. Juni 2025 Preis: ab 469,99 Euro

Alternativ könnt ihr euch die Konsole direkt im Bundle mit dem Launch-Titel Mario Kart World sichern. In dem Fall müsst ihr 509,99 Euro auf die Ladentheke legen.

Ursprünglich haben wir erwartet, dass ihr die Konsole ab dem 8. April auch bei bekannten Händlern wie Amazon oder MediaMarkt bestellen könnt. Im offiziellen MyNintendo-Store schreibt der Hersteller aber nun, dass es die Konsole zum Anfang nur dort für die "engagiertesten Nintendo Switch-Spieler" zur Vorbestellung geben wird. Sprich: Man benötigt eine Einladung für den Kauf. Das Unternehmen behalte sich aber vor, den Kreis der zugelassenen Nutzer mit der Zeit zu erweitern.

Die Kriterien für die Einladungen:

Mindestens zwei Jahre lang durchgehend Mitglied bei Nintendo Switch Online (bis zum 31. März 2025)

Eine hohe Spielzeit mit der Konsole

Man teilt Nutzingsinfos mit Nintendo

Man hat dem Nintendo-Newsletter zugestimmt

Aus unserer Sicht will Nintendo damit nicht nur sehr aktive Nutzer der ersten Switch belohnen – sondern auch Personen, die sich ungebremst dem Marketing des Unternehmens hingeben und kostenlos Daten liefern. Das dürfte nicht allen Interessenten gefallen.

Genug Konsolen zum Start vorhanden?

Noch ist aber unklar, ob der japanische Hersteller auch die (vermutlich große) Nachfrage auch bedienen kann. Unter Umständen ist die Switch 2 also noch vor dem Marktstart vergriffen. Wer ein großes Interesse an der neuen Hybrid-Konsole hat, sollte unter Umständen also schnell sein.

Verkaufsstart erst später

Wie wir mittlerweile wissen, lagen die Gerüchte in Sachen Release richtig: Es vergeht nach dem Start der Vorbesteller-Phase noch einige Zeit, bis ihr die Konsole im Handel erwerben könnt. Wie oben beschrieben, geht's erst ab dem 5. Juni 2025 los. Wieso sich der Hersteller für eine so lange Wartezeit entschieden hat, ist unklar. Möglicherweise nutzt Nintendo die Zeit als Puffer, sollte die Nachfrage noch höher als erwartet ausfallen. Konkret wissen wir das aber nicht.

Alle Infos zum Preis der Nintendo Switch 2 und wie viel Geld ihr für neue Spiele einplanen müsst, erfahrt ihr im verlinkten Artikel.

