Nach vielen Jahren des Wartens gibt es endlich einen Trailer für The Witcher 4. Das sechsminütige Cinematic-Video zeigt uns die neue Protagonistin Ciri und macht ordentlich Stimmung. Eine Sache fehlt jedoch: ein Release-Datum. Ein führender Kopf des Studios hat sich dazu geäußert.

Geralt von Riva geht in den Ruhestand – wurde schon vorher angekündigt, aber mit dem ersten offiziellen Trailer zu The Witcher 4 haben wir jetzt endgültige Gewissheit. Die neue Protagonistin Ciri zeigt in kinoreifen 6 Minuten, dass sie eine mehr als würdige Nachfolgerin ist.

Seht euch das Video hier an:

Projekt steht noch am Anfang

Der Trailer zu The Witcher 4 macht gut Stimmung, doch leider verrät er nicht, wonach viele Fans Ausschau halten: Es wird kein Veröffentlichungszeitraum, geschweige denn ein konkretes Release-Datum genannt. Auch auf der offiziellen Website zum Spiel steht dazu nichts.

Das sei Absicht, verrät der Level-Design-Lead Miles Tost in einem Interview mit GameStar. The Witcher 4 stehe noch ganz am Anfang seiner Entwicklung. Es sei gerade erst die Pre-Production abgeschlossen worden.

Außerdem sei das Projekt enorm ambitioniert. Es gibt eine neue Hauptfigur, es kommt neue Technik mit der Unreal Engine 5 und nicht zuletzt wird eine neue Geschichte erzählt, die als Trilogie gedacht ist.

The Witcher 4: Release "irgendwann in den nächsten 20 Jahren"

Warum CD Projekt Red uns kein Datum und auch keinen groben Zeitraum nennen will, erklärt Tost ebenfalls: "Wir sind diesmal vorsichtig, zu früh zu viel über das Spiel zu verraten."

Fans erinnern sich sicher noch gut an das Fiasko zum Start von Cyberpunk 2077 (hier Complete-Edition bei Amazon kaufen). Das ebenfalls hochambitionierte Spiel kam mit vielen Fehlern auf den Markt, was sogar dazu führte, dass Sony das Studio kurzzeitig zwang, es aus dem PlayStation-Store zu entfernen.

Im Interview scherzt Tost aber immerhin, dass The Witcher 4 "Irgendwann in den nächsten 20 Jahren" erscheinen soll. Hoffen wir mal, dass CD Projekt Red den angegebenen Zeitraum nicht ausreizt.