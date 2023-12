Gaming auf iPhone 15 Pro: Alles über AAA-Titel auf dem Handy

Das Wichtigste in Kürze:

Das iPhone 15 Pro (Max) macht AAA-Games zum ersten Mal auf Smartphones spielbar.

Dabei sorgt eine Upscaling-Technik für die notwendige Performance.

Erste Games wie Resident Evil Village zeigen, dass eine solide Spielerfahrung möglich ist.

Das iPhone 15 Pro soll erstmals in der Lage sein, hochkarätige AAA-Spiele wiederzugeben. Apple hat bereits mehrere Konsolen-Games angekündigt. Welche das sind und wie Gaming auf dem iPhone funktionieren soll, erfahrt ihr hier.

Gaming auf dem iPhone? Über viele Jahre war das nur mit 2D- oder grafisch einfachen 3D-Spielen möglich. Mit dem iPhone 15 Pro soll sich das ändern. Apple verspricht echte Konsolen-Hits im tragbaren Hosentaschenformat. Doch funktioniert das wirklich?

Diese Spiele landen auf dem iPhone 15 Pro (Max)

Folgende Titel sind bereits für das iPhone 15 Pro erschienen oder sollen zeitnah folgen:

Resident Evil Village : Der achte Hauptteil der Horrorreihe ist bereits 2023 für das iPhone 15 Pro (Max) erschienen. Darin setzt Capcom die Geschichte des siebten Teils fort und schickt Protagonist Ethan in ein verschneites Dorf, in dem zahlreiche Schrecken lauern.

: Die Neuauflage des beliebten Resi-Teils erscheint am 20. Dezember 2023 für das iPhone 15 Pro (Max), etwa neun Monate nach der Konsolenversion. Das Spiel bringt Serienliebling Leon Kennedy zurück, der in Spanien nach der verschollenen Tochter des US-Präsidenten sucht.

: Die Neuauflage des beliebten Resi-Teils erscheint am 20. Dezember 2023 für das iPhone 15 Pro (Max), etwa neun Monate nach der Konsolenversion. Das Spiel bringt Serienliebling Leon Kennedy zurück, der in Spanien nach der verschollenen Tochter des US-Präsidenten sucht. Death Stranding Director's Cut : Eigentlich soll das AAA-Spiel von Entwicklerlegende Hideo Kojima noch 2023 erscheinen. Mitte Dezember 2023 gibt es noch keinen Release-Termin. In Death Stranding übernehmt ihr die Rolle von Sam (gespielt von Norman Reedus), der wichtige Pakete in einem postapokalyptischen Amerika transportiert.

: Eigentlich soll das AAA-Spiel von Entwicklerlegende Hideo Kojima noch 2023 erscheinen. Mitte Dezember 2023 gibt es noch keinen Release-Termin. In Death Stranding übernehmt ihr die Rolle von Sam (gespielt von Norman Reedus), der wichtige Pakete in einem postapokalyptischen Amerika transportiert. Assassin's Creed Mirage : Der 2023 erschienene Ableger soll Anfang 2024 auf dem iPhone 15 Pro erscheinen. Ihr schlüpft in die Rolle von Basim, der im Bagdad des neunten Jahrhunderts das Assassinenhandwerk erlernt.

: Der 2023 erschienene Ableger soll Anfang 2024 auf dem iPhone 15 Pro erscheinen. Ihr schlüpft in die Rolle von Basim, der im Bagdad des neunten Jahrhunderts das Assassinenhandwerk erlernt. The Division Resurgence: 2024 soll eine kostenlos spielbare Version der Division-Reihe erscheinen. Der Multiplayer-Shooter zeigt euch ein von einer Seuche gebeuteltes Amerika, in dem Division-Agenten versuchen, für Ordnung zu sorgen.

Wie funktioniert Gaming auf dem iPhone 15 Pro (Max)?

Nicht jedes Spiel lässt sich einfach ohne Änderungen auf das iPhone kopieren. Die Entwickler hinter den AAA-Games müssen das Spielerlebnis erst auf das Smartphone portieren. Heißt: Es gibt eine angepasste Grafik, neue Steueroptionen und viele andere Änderungen, um eine spielbare Erfahrung zu bieten.

Am Beispiel von Resident Evil Village:

Die Entwickler haben die Grafikeinstellungen im Vergleich zur Konsolen- und PC-Version heruntergeschraubt .

. Der Ableger bietet direkte Steuerungseingaben auf dem Touchscreen .

. Per Bluetooth könnt ihr einen Controller mit dem iPhone 15 Pro (Max) verbinden , um den gesamten Bildschirm für das Spielgeschehen zu nutzen.

, um den gesamten Bildschirm für das Spielgeschehen zu nutzen. Die Upscaling-Modi "Qualität" oder "Leistung" stehen zur Auswahl – also Auflösung vs. mehr Frames.

Wie gut laufen die Spiele auf dem iPhone 15 Pro?

Am kürzlich erschienenen Resident Evil Village zeigt sich bereits, was wir von den restlichen Games auf dem iPhone 15 Pro (Max) erwarten können. Insgesamt ist das Gaming-Erlebnis am iPhone mit einem angeschlossenen Controller nahezu wie auf den Konsolen.

Der Eindruck wird nur durch die niedrigere Auflösung und einige Framerate-Einbrüche etwas getrübt. Insgesamt sollte der erste Gaming-Hit fürs iPhone aber für alle problemlos spielbar sein, die keine 60 Frames pro Sekunde von einem AAA-Spiel auf einem Smartphone erwarten.

Wie gut die nächsten Games auf dem iPhone 15 Pro (Max) laufen, muss sich noch zeigen (© 2023 Apple )

Allerdings solltet ihr während der Gaming-Session auf dem iPhone 15 ein Ladekabel parat haben. Länger als drei Stunden hält der Akku der Smartphones in der Regel nicht durch, wenn ihr Resident Evil Village zockt.

Resident Evil Village ist seit dem 30. Oktober 2023 für das iPhone 15 Pro (Max) und iPads mit M-Chip verfügbar. Für das Hauptspiel müsst ihr 39,99 Euro zahlen. Die Erweiterung "Winter's Expansion" schlägt noch einmal mit 19,99 Euro zu Buche.

Wie erreicht Apple diese Leistung?

Mit dem Prozessor A17 Bionic hat Apple das bislang größte GPU-Update für iPhones durchgeführt. Sechs Kerne arbeiten daran, Spiele möglichst schön aussehen zu lassen. Zum Vergleich: Der A16 Bionic hatte nur fünf Kerne und arbeitete laut Apple etwa 20 Prozent langsamer.

Apple implementiert zudem eine Upscaling-Technik, die wir auch schon in ähnlicher Form von großen Grafikkartenherstellern gesehen haben. Mit MetalFX Upscaling sollen die Inhalte auf dem iPhone 15 Pro flüssiger dargestellt werden, ohne Qualität zu verlieren.

Das iPhone berechnet das Spiel in einer niedrigeren Auflösung, damit die Grafikeinheit weniger Leistung aufwenden muss. Danach skaliert MetalFX die angezeigten Inhalte wieder hoch. Das Resultat: ein höher aufgelöstes Bild bei besserer Performance.

Mit DLSS von Nvidia oder FSR von AMD gibt es bereits Upscaler für Grafikkarten. Allerdings handelt es sich bei den etablierten Lösungen um sogenannte Temporal Upscaler. Diese berechnen nicht nur einen angezeigten Frame, sondern analysieren auch die vergangenen Frames. So bekommen die Upscaler mehr Informationen zum Hochrechnen und erzielen bessere Ergebnisse.

MetalFX hingegen ist ein Spatial Upscaler. Dieser bezieht seine Informationen nur aus dem aktuell angezeigten Frame. Denkbar wäre, dass dieses Grundgerüst von Apple später ausgebaut wird und dann ein Umschwung auf einen Temporal Upscaler ansteht. Aktuell arbeitet der A17 Bionic des iPhone 15 (Pro) für Gaming-Inhalte aber mit weniger Informationen.

