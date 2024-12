PS5 (Pro) Speicher erweitern: Die besten SSDs für die PlayStation

Wenn der flotte High-Speed-Speicherplatz der PlayStation voll ist, solltet ihr den PS5-Speicher erweitern, indem ihr eine SSD installiert. Wir verraten euch, worauf ihr beim Kauf einer passenden SSD für die PS5 (Slim) oder PS5 Pro achten müsst und stellen ein paar starke Modelle vor.

Inhaltsverzeichnis

Sony hat die PlayStation 5 bzw. PS5 Slim von Haus aus nur mit 1 TB an schnellem Solid-State-Speicherplatz ausgestattet. Die PS5 Pro bekommt zumindest 2 TB an Ultra-High-Speed-Speicher spendiert. Bei Games, die teilweise zwischen 80 bis 200 GB an Platz verbrauchen, ist die interne SSD trotzdem relativ schnell voll. Wollt ihr deutlich mehr Spiele auf eurer Sony-Konsole speichern, solltet ihr den PS5-Speicher erweitern, indem ihr eine ausreichend schnelle SSD einsetzt.

Theoretisch könnt ihr eine interne und/oder externe "SSD-Festplatte" nutzen. Wir raten euch für maximale Flexibilität zu einer internen NVMe M2-SSD, da ihr auf dieser alle Spielvarianten (PS4 & PS5) installieren könnt. Auf einer externen Festplatte lassen sich nämlich keine reinen PS5-Games installieren (Spiele ohne PS4-Pendant).

PS5 (Slim) & PS5 Pro – SSDs für Speichererweiterung: Unsere Auswahl

Nachfolgend stellen wir euch ein paar der besten SSDs für die PS5, PS5 Slim oder PS5 Pro vor. Die Konsolen unterstützen mittlerweile Speicher bis zu einer Kapazität von max. 8 TB (seit Firmwareupdate: 23.02-08.00.00).

Die schnellste: Samsung 990 Pro SSD inkl. Heatsink

Samsung 990 Pro SSD mit dem passenden Kühlkörper (© 2024 Samsung )

Samsung ist aktuell einer der verlässlichsten Speicherhersteller auf dem Markt und bekannt für langlebige sowie extrem schnelle M.2-SSDs. Die Samsung 990 Pro NVMe SSD mit PCIe 4.0 Standard ist wie das erfolgreiche Vorgängermodell offiziell mit der PS5 kompatibel.

Der Samsung-Speicher erreicht aktuell die potenziell höchsten Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 7450 MB/s (lesen) bzw. 6900 MB/s (schreiben). Zudem wurde die 990 Pro unter anderem von Journalisten als beste SSD ausgezeichnet und hat den "European Hardware Award 2024" gewonnen.

Die Samsung-SSD gibt es wahlweise mit oder ohne vormontierten Kühlkörper (Heatsink). Zu letzterer Variante raten wir euch für langlebige Performance. Sie bietet alles, was ihr braucht, um euren PS5-Speicher zu erweitern. Allerdings gehört sie in der Regel zu den etwas teureren Optionen auf dem Markt.

Ihr könnt zwischen folgenden Speichergrößen wählen: 1 TB, 2 TB oder 4 TB

Die Alternative: WD_BLACK SN850X NVMe SSD inkl. Heatsink

Western Digital WD_Black SN850X mit Kühlkörper (© 2024 Western Digital )

Eine starke Alternative zur Samsung-SSD ist die WD_BLACK SN850X 4.0 NVMe-SSD von Western Digital. Hierbei handelt es sich ebenfalls um eine leistungsstarke SSD mit optionalem Heatsink von einem renommierten Hersteller.

Sie erreicht Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 7300 MB/s (lesen) bzw. 6300 MB/s (schreiben). Neben der Variante mit dem "X" am Ende gibt es auch ein praktisch identisches "SN850P"-Modell mit offiziellem PlayStation-Branding. Beide Modelle könnt ihr für ein Speicher-Upgrade in eurer PS5 verwenden. Letzteres ist aufgrund des Brandings in der Regel aber etwas teurer.

Ihr könnt zwischen folgenden Speichergrößen wählen: 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB.

Der Preis-Tipp: Crucial T500 SSD inkl. Heatsink

Die Crucial T500 SSD mit Kühlkörper ist ebenfalls bereit für die PS5 (© 2024 Crucial )

Wenn ihr etwas sparen wollt, lohnt sich der Blick auch auf Marken wie Kingston oder Crucial. Eine oft etwas günstigere Alternative zu den oben genannten Modellen mit Kühlkörper ist die PCIe 4.0 M.2-SSD Crucial T500. Je nach Speichergröße könnt ihr hier etwas sparen.

Sie ist offiziell mit der PS5 kompatibel und liefert euch ebenfalls starke Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 7400 MB/s bzw. 7000 MB/s. Damit ist sie sogar theoretisch etwas schneller als das Modell von WD. Allerdings gibt es sie nicht in einer 8-TB-Ausführung, falls ihr das Maximum aus euer PS5-Speichererweiterung rausholen wollt.

Ihr könnt zwischen folgenden Speichergrößen wählen: 1 TB, 2 TB, 4 TB.

PS5-Speicher mit SSD erweitern: Darauf müsst achten

Wie anfangs bereits erwähnt, könnt ihr den Speicher eurer PS5 (Slim) und PS5 Pro erweitern, indem ihr den internen M.2-Slot nutzt oder ein externes Laufwerk anschließt. Theoretisch lassen sich zum vorinstallierten Speicher von Sony also insgesamt bis zu zwei zusätzliche Speichermedien anschließen.

Ihr müsst nicht zwangsweise eine SSD wählen, die offiziell als kompatibel mit einer PlayStation 5 beworben wird. Sony gibt allerdings ein paar Mindestanforderungen vor, die für eine reibungslose Performance erfüllt werden müssen:

Die SSD muss mindestens einen PCIe 4.0 M.2 NVMe-Anschluss (Schlüssel/Key "M") besitzen, um mit der Schnittstelle kompatibel zu sein. Theoretisch ist auch eine SSD mit dem neueren "PCIe 5.0"-Standard kompatibel. Diese Varianten sind allerdings oft teurer.

M.2 NVMe-Anschluss (Schlüssel/Key "M") besitzen, um mit der Schnittstelle kompatibel zu sein. Theoretisch ist auch eine SSD mit dem neueren "PCIe 5.0"-Standard kompatibel. Diese Varianten sind allerdings oft teurer. Die SSD muss eine Lesegeschwindigkeit (sequenziell) von mindestens 5500 MB/s bieten.

(sequenziell) von mindestens 5500 MB/s bieten. Die SSD sollte eine Kühlstruktur (Kühlkörper/Heatsink) besitzen, damit sie nicht überhitzt. Es gibt Varianten mit aufgesetztem oder umschließendem Kühlkörper.

(Kühlkörper/Heatsink) besitzen, damit sie nicht überhitzt. Es gibt Varianten mit aufgesetztem oder umschließendem Kühlkörper. SSDs gibt es in unterschiedlichen physischen Größen. Die verschiedenen Formate werden mit einer Zahl angegeben. Folgende Formfaktoren werden für eine Erweiterung des Speichers der PS5, PS5 Slim und PS5 Pro unterstützt: 2230, 2242, 2260, 2280, 22110. Das gängigste Format ist dabei 2280.

werden für eine Erweiterung des Speichers der PS5, PS5 Slim und PS5 Pro 2230, 2242, 2260, 2280, 22110. Das gängigste Format ist dabei 2280. Die SSD darf folgende Abmessungen nicht überschreiten (inkl. Kühlkörper): Breite: max. 25 mm, Länge: 30/40/60/80/110 mm, Dicke: max. 11,25 mm (8,0 mm über / 2,45 mm unter der Platte)

(inkl. Kühlkörper): Breite: max. 25 mm, Länge: 30/40/60/80/110 mm, Dicke: max. 11,25 mm (8,0 mm über / 2,45 mm unter der Platte) Ab Firmwareupdate 23.02-08.00.00 könnt ihr in allen PS5-Modellen SSD-Speicher mit einer Größe von 250 GB bis 8 TB nutzen (davor: PS5 max. 4 TB, PS5 Pro max. 8 TB).

Die hier vorgestellten SSDs wurden schon von vielen Nutzern erfolgreich verbaut oder durch Tests sowie offizielle Sony-PlayStation-Brandings ausgezeichnet. Sie stellen exzellente Performance bereit. Solltet ihr euch nach weiteren Modellen umschauen, ein abschließender Tipp:

Von extrem günstigen SSDs unbekannter Hersteller raten wird ab. Sie können entweder deutlich unter der versprochenen Performance liegen oder frühzeitig den Dienst einstellen. Der Ärger ist dann groß, wenn die Daten verloren gehen. Haltet euch am besten an bekanntere Marken wie beispielsweise Samsung, Western Digital (inkl. SanDisk), Seagate, Crucial oder Kingston. Auch Gaming-Marken wie Corsair und Co. bieten für Konsolen optimierte Produkte an.

In jedem Fall: Mit der passenden SSD lohnt es sich definitiv, den Speicher der PS5 (Slim, Pro) zu erweitern. Ihr könnt Games reibungslos zocken und müsst nicht ständig Spiele für einen neuen Titel von der Platte löschen.