Jetzt gibt es für euch einen ganz besonderen Handytarif mit Prämie: Die Nintendo Switch 2 mit Vertrag und inklusive "Mario Kart World". Alle Infos zum Deal haben wir hier für euch.

Leistungsstarker Konsolen-Hit Nintendo Switch 2 Die Switch 2 sorgt für Spielspaß am TV oder im Handheld-Modus. Sie ist abwärtskompatibel und übertrifft ihren Vorgänger in allen Bereichen. Und genau das macht die Konsole so extrem beliebt. 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

ZUGABE: Mario Kart World

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! nur 32,99 € o2

Die Fakten:

Effektiv zahlt ihr unter 200 Euro für die Konsole. Im Laden wären es über 500 Euro.

Ideal, wenn euer alter Tarif noch Mindestlaufzeit hat: Erhaltet die Konsole auf Wunsch sofort, startet bis zu 90 Tage später in den neuen Tarif.

Switch 2: Riesige Spieleauswahl direkt zu Release

Bei diesem Paket ist neben der Nintendo Switch 2 direkt "Mario Kart World" mit dabei, ihr könnt also direkt nach dem Auspacken loszocken. Gleiches gilt, wenn ihr noch ein paar Games von der ersten Switch herumliegen habt. Denn das coolste ist: Die Switch 2 ist abwärtskompatibel. Ihr könnt fast alle für die erste Switch erschienenen Titel auf dem neuen System zocken. Teils auch in besserer Grafik. Darunter Highlights wie "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" und dessen Nachfolger "Tears of the Kingdom", die bereits in einer "Nintendo Switch 2 Edition" verfügbar sind.

Allgemein hat die Nintendo Switch 2 deutlich mehr Power als sein Vorgänger. Selbst Titel wie "Cyberpunk 2077" könnt ihr wahlweise auf dem TV oder im Handheld-Modus zocken. Auch weitere Kracher wie "Elden Ring" oder "Final Fantasy 7 Remake Integrade" kommen noch auf die Konsole.

Schon in der Preorder-Phase hat Nintendo 509,99 Euro für das Bundle mit "Mario Kart World" verlangt. Daran hat sich auch nach Release am 5.6. kaum etwas getan. Die Switch 2 ist sehr preisstabil. (© 2025 Nintendo / MyNintendo Store )

Beliebter Handytarif mit flexiblem Start

Mit zum Paket gehört der Handytarif o2 Mobile M. Der hat alles mit dabei, was ihr euch wünschen könntet. Neben SMS-Flat, Allnet-Flat, 5G+ (Was ist das?) und EU-Roaming könnt ihr euch auf den Grow-Effekt freuen: 30 GB pro Monat reichen zwar in fast allen Fällen locker aus. Doch o2 spendiert euch mit jedem Jahr Laufzeit 5 GB weiteres Datenvolumen pro Monat.

Genial: Auch wenn ihr euren aktuellen Handytarif noch gar nicht wechseln könnt, ist das Angebot für euch spannend. Bei o2 könnt ihr den neuen Tarif flexibel bis zu 90 Tage (3 Monate) später starten lassen. Die Nintendo Switch 2 bekommt ihr dennoch sofort. Ideal, wenn euer aktueller Handyvertrag zum Beispiel erst im September ausläuft. So könnt ihr sofort zocken, ohne übergangsweise zwei Tarife zahlen zu müssen.

Übrigens: Rufnummermitnahme ist bei o2 kein Problem. Ein Kündigungsservice hilft euch zudem beim Wechsel von einem anderen Mobilfunkanbieter zu o2. Ihr könnt die entsprechenden Punkte im Bestellprozess auswählen.

Leistungsstarker Konsolen-Hit Nintendo Switch 2 Die Switch 2 sorgt für Spielspaß am TV oder im Handheld-Modus. Sie ist abwärtskompatibel und übertrifft ihren Vorgänger in allen Bereichen. Und genau das macht die Konsole so extrem beliebt. 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

ZUGABE: Mario Kart World

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! nur 32,99 € o2

Nintendo Switch 2 mit Vertrag: Lohnt sich der Deal?

Das klingt gut: Rein rechnerisch kostet euch die Konsole nur rund 180 Euro. Normalerweise müsst ihr für eine Nintendo Switch 2 inklusive Mario Kart World über 500 Euro zahlen. Wie wir auf die Summe kommen? Regulär verlangt o2 29,99 Euro für den Tarif o2 Mobile M. Für das Bundle mit der Switch 2 und dem Mobile M verlangt o2 aber nur 34,99 Euro – das sind nur 5 Euro im Monat Aufpreis.

Rechenfehler! Ist der Mobile M nicht viel günstiger?

Ja, auch wir haben gesehen dass o2 den Tarif Mobile M aktuell einzeln für 19,99 Euro statt 29,99 Euro anbietet. Hierbei handelt es sich aber um eine befristete Aktion. Neue Kunden erhalten den reduzierten Tarifpreis quasi als Prämie für den Wechsel, wenn sie sich nicht für ein Gerät als Extra entscheiden (etwa eine Nintendo Switch). Regulär kostet der Tarif nach wie vor 29,99 Euro.

Anstelle einer Tarifvergünstigung könnt ihr euch auch für die Switch 2 als Prämie zum Vertrag entscheiden. Dafür zahlt ihr dann nur 5 Euro Aufpreis im Monat. Würdet ihr die Konsole regulär im Laden über drei Jahre finanzieren, wären es übrigens monatlich 14 Euro statt 5 Euro.

Auch die Spiele für die Nintendo Switch 2 sind stellenweise ausverkauft (© 2025 Robert Kägler/CURVED )

36 Monate Laufzeit?

Eine Mindestlaufzeit von 36 Monaten klingt im ersten Moment nach einem Brocken. Umgerechnet sind das drei Jahre. Wichtig hierbei: Dieser Zeitraum gilt nur für die Raten der Nintendo Switch 2. Der Handytarif ist wie jeder andere Tarif mit Mindestlaufzeit nach 24 Monaten durch – ihr könnt den o2 Mobile M also nach zwei Jahren kündigen oder wechseln. Und wenn ihr die Switch 2 auch früher abbezahlen wollt, könnt ihr jederzeit Sonderzahlungen in Anspruch nehmen.

Somit sind die 36 Monate Laufzeit eine gute Möglichkeit, die monatlichen Raten niedrig zu halten. Und aus der ganzen Nummer kommt ihr dann früher wieder raus, als ihr denkt.

Leistungsstarker Konsolen-Hit Nintendo Switch 2 Die Switch 2 sorgt für Spielspaß am TV oder im Handheld-Modus. Sie ist abwärtskompatibel und übertrifft ihren Vorgänger in allen Bereichen. Und genau das macht die Konsole so extrem beliebt. 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

ZUGABE: Mario Kart World

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! nur 32,99 € o2

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht