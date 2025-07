Ein Leak von Nintendo selbst gibt Gewissheit über den unfassbaren Erfolg der Nintendo Switch 2. Der Handheld-Hybrid legt den erfolgreichsten Konsolen-Launch aller Zeiten hin. So oft hat sich die Switch 2 nach aktuellem Stand bereits verkauft.

Update, 2. Juli 2025, 14:42 Uhr:

Bereits in den ersten Tagen nach dem Launch der Nintendo Switch 2 konnte Nintendo mehrere Millionen Konsolen verkaufen und den erfolgreichsten Launch des Unternehmens feiern. Nun bestätigt der Hersteller den starken Start mit neuen Zahlen ungewollt selbst. Wie unter anderem die Seite NintendoSoup berichtet, hat Nintendo in einem Update für Investoren kurzzeitig neue Zahlen öffentlich gemacht.

Die mittlerweile entfernten Infos kursieren noch auf Reddit und bestätigen: In nur 26 Tagen konnten insgesamt 5 Millionen Switch-2-Konsolen verkauft werden. Auch eine Unterteilung in Märkte war dabei:

USA: 1,8 Mio. Einheiten

Japan: 1,47 Mio. Einheiten

Europa: 1,18 Mio. Einheiten

Andere: 550.000 Einheiten

Mit diesen Zahlen legt die Nintendo Switch 2 den erfolgreichsten Konsolen-Start aller Zeiten hin. Schneller konnte diese Marke keiner erreichen. Zum Vergleich: Sonys PS5 verkaufte sich im ersten Monat lediglich 3,5 Millionen Mal, die Switch 1 erreichte rund 2,7 Millionen. Damit setzt sich die Switch 2 trotz der Preisdiskussionen im Netz deutlich ab – und der Abstand könnte noch größer werden.

Ursprünglicher Artikel vom 11. Juni 2025:

Wie Nintendo selbst mitteilt, gingen nach dem weltweiten Verkaufsstart am 5. Juni 2025 innerhalb von vier Tagen über 3,5 Millionen Einheiten der Nintendo Switch 2 über die Ladentheke. Keine andere Konsole des Traditionsunternehmens konnte jemals so schnell so viele Fans und Interessierte für sich gewinnen.

Schneller verkauft als alles, was Nintendo je gebaut hat

Nintendo spricht von der "weltweit am schnellsten verkauften Nintendo-Hardware jemals". Damit hängt die Konsole nicht nur die erfolgreiche Wii (3,2 Mio. nach ca. 6 Wochen), sondern auch die erste Nintendo Switch (rund 2,7 Mio. nach ca. einem Monat) ab.

Aber auch die Konkurrenz kann da nicht mithalten: Sonys PlayStation 5 erreichte rund 4,5 Millionen weltweit verkaufte Geräte am Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2020) – also rund 7 Wochen nach dem Launch (12. November 2020). Sony konnte damit zwar den Launch-Erfolg der PS4-Generation wiederholen, allerdings lagen dem Unternehmen zum Release mit der Chip-Knappheit und der Corona-Pandemie erhebliche Steine im Weg, die das Geschäft bremsten.

Die Switch 2 hat in weniger als einer Woche bereits drei Viertel dieser Zahl erreicht. Auch der CEO von Nintendo of Europe, Luciano Pereña, zeigte sich in einem Presse-Statement erfreut über den sehr erfolgreichen Verkaufsstart.

Bleibt abzuwarten, ob Nintendo weitere Rekorde knacken kann. Immerhin kämpft das Unternehmen gerade mit der Produktionsgeschwindigkeit: Aufgrund der großen Nachfrage kommt es zu langen Lieferzeiten bei der Nintendo Switch 2. Die Konsole ist größtenteils ausverkauft.

15 Millionen sind das Ziel – oder doch mehr?

Offiziell plant Nintendo, bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres (März 2026) nach eigenen Angaben ganze 15 Millionen Konsolen zu verkaufen. Branchenkenner halten das jedoch für zu konservativ – erste Experten-Prognosen gehen deutlich über Nintendos Ziel hinaus, wie CNBC berichtet.

Falls der aktuelle Hype anhält und die Lieferketten mitspielen, könnte sich die Switch 2 schneller als gedacht zur neuen Nintendo-Erfolgsgeschichte entwickeln und weitere Rekorde brechen.

Ob sie am Ende auch langfristig überzeugen kann, hängt nun in erster Linie von den Spielen ab. Zumindest die Launch-Titel sind neben Mario Kart World relativ knapp ausgefallen. Donkey Kong Bananza erscheint etwa erst Mitte Juli und Fans hoffen definitiv auf weitere Nintendo-Titel. Hier muss das Unternehmen noch nachlegen.

