Ups, da ist es passiert: Ein großer Händler hat wohl versehentlich Details zur Vorbestellung der neuen Nintendo Switch 2 ausgeplaudert. Schon bald könnt ihr die neue Nintendo-Konsole sehr wahrscheinlich vorbestellen.

Der Elektronikhändler Best Buy Canada hat in einem Blog-Post Infos zum Launch-Stream der neuen Nintendo-Konsole geliefert. Dabei ist auch das Vorbestelldatum der Nintendo Switch 2 beim Elektronikfachmarkt gefallen, wie Android Authority berichtet.

Nintendo Switch 2: Vorbestellungen direkt am Event-Tag

In dem mittlerweile gelöschten Blog-Beitrag wollte der Elektronik-Riese eigentlich nur über den anstehenden Nintendo-Direct-Stream zur Nintendo Switch 2 informieren. Das Event soll – wenig überraschend – die Hardware der neuen Konsole vorstellen. Danach nennt Best Buy ganz ungehemmt das Datum für den Start der Vorbestellungen der Switch 2. Direkt ab dem 2. April 2025 sollen sich Interessierte den Nachfolger der Nintendo Switch bei Best Buy im Markt sichern können.

Da Nintendo die Vorbestellung sicherlich weltweit zur gleichen Zeit starten wird, können auch wir mit dem 2. April als Startschuss rechnen. Der Leak bestätigt damit die Einschätzung eines bekannten Restock-Trackers zur Switch 2. Dass Best Buy den Beitrag inzwischen gelöscht hat, spricht stark für die Echtheit des Datums. Eine Uhrzeit wurde nicht genannt, doch laut aktuellen Gerüchten soll die Vorbestellung ab 16:00 Uhr starten – also eine Stunde nach dem Event.

Verkaufsstart erst später

Glaubt man den aktuellen Informationen, müsst ihr dennoch eine Weile warten, bis ihr die Switch 2 in den Händen halten könnt. Zwischen den Vorbestellungen und dem regulären Verkaufsstart in Märkten könnten mehrere Monate liegen. Frühestens im Mai, möglicherweise erst im Juni, soll der Handheld-Hybrid in den Handel kommen, berichtet Insider-Gaming. Nintendo plane zudem einen dreistufigen Spiele-Launch: Zunächst stehen eigene IPs im Fokus, während Titel von Drittherstellern später folgen.

Bald wissen wir in jedem Fall mehr: Offizielle Angaben erfahrt ihr am 2. April 2025 um 15:00 Uhr während der Nintendo Direct.

