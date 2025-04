Nintendo Switch 2: Vorbestellungen wegen Donald Trump gestoppt

Eigentlich sollten die Vorbestellungen für die Nintendo Switch 2 in den USA am 9. April starten – doch daraus wird nun erst mal nichts. Nintendo verschiebt den Termin aufgrund neuer US-Zölle, die Präsident Donald Trump angekündigt hat.

Wie Nintendo in einem Statement gegenüber The Verge erklärt, wolle man zunächst die möglichen Auswirkungen der Zölle sowie die "sich entwickelnden Marktbedingungen" prüfen. Die Vorbestellungen werden daher nicht wie geplant anlaufen:

"Vorbestellungen für die Nintendo Switch 2 in den USA werden nicht am 9. April 2025 starten, um die potenziellen Auswirkungen von Zöllen und die sich entwickelnden Marktbedingungen zu bewerten. Nintendo wird den Zeitplan zu einem späteren Zeitpunkt aktualisieren. Das Veröffentlichungsdatum am 5. Juni 2025 bleibt unverändert."

Release-Datum bleibt bestehen – Vorbestellstart offen

Unklar bleibt, wann Vorbestellungen nun tatsächlich möglich sein werden. Ursprünglich wollte Nintendo selbst am 8. Mai ausgewählten Kunden, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, exklusive Vorbestellmöglichkeiten über die eigene Website anbieten. Die Vorbestellungen am 9. April wiederum scheinen nur für ausgewählte Partner-Händler vorgesehen gewesen zu sein.

Wir die Nintendo Switch 2 jetzt teurer?

Ob sich die Zölle auch auf den finalen Preis der Konsole oder des Zubehörs auswirken werden, ist bislang nicht bekannt. Nintendo hatte die Switch 2 am selben Tag offiziell vorgestellt, an dem Donald Trump umfassende neue Zollregelungen für mehrere Handelspartner der USA angekündigt hat.

