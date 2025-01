Das Londoner Technologieunternehmen Nothing hat die Einführung seiner neuen Smartphone-Serie angekündigt. Das Phone (3a) wird am 4. März um 11:00 Uhr MEZ offiziell vorgestellt.

Noch im März bekommt also ausgerechnet das günstige Nothing Phone (2a) einen Nachfolger spendiert – während das besser ausgestattete (und teurere) Nothing Phone (2) weiterhin an der Spitze steht. Interessierte können sich bereits auf der offiziellen Website des Unternehmens registrieren, um über den Launch informiert zu werden.

Fokus auf Nutzerfreundlichkeit statt Top-Spezifikationen

Laut Akis Evangelidis, Mitbegründer von Nothing, richtet sich die (a)-Serie an Nutzer, die Technik lieben, aber nicht zwangsläufig die neuesten High-End-Spezifikationen benötigen. Während einige Käufer nach maximaler Leistung und Innovation suchen, stehe bei dieser Reihe die Alltagstauglichkeit im Vordergrund.

Die Geräte sollen sich daher auf essenzielle Aspekte wie Kamera, Display, Prozessor und Design konzentrieren. Damit will Nothing eine Alternative für alle bieten, die ein stimmiges Gesamtpaket mit einer flüssigen Benutzererfahrung bevorzugen – für wenig Geld. Wie gut das dem Hersteller beim aktuellen Modell gelungen ist, lest ihr in unserem Nothing Phone (2a) Test.

Nothing bietet auch mehrere kabellose Kopfhörer an. Zu den Nothing Ear und Ear (a) lest ihr bald Testberichte auf CURVED (© 2025 CURVED )

Nothing wächst weiter – Umsatz überschreitet eine Milliarde Dollar

Neben der Ankündigung des Phone (3a) hat Nothing auch Zahlen zu seinem wirtschaftlichen Erfolg veröffentlicht. Seit der Gründung im Oktober 2020 hat das Unternehmen einen Gesamtumsatz von über einer Milliarde US-Dollar erzielt. Laut Chief Financial Officer Tim Holbrow wurde mehr als die Hälfte dieses Umsatzes allein im Jahr 2024 erwirtschaftet.

Ob das Unternehmen mit dem Nothing Phone (3a) nach dem Release weiter expandieren kann? Das ist gut möglich. Zumindest, wenn wir einen Blick auf die technische Ausstattung des Smartphones werfen – oder zumindest die Details, die es schon über die Gerüchteküche ins Netz geschafft haben.

Leaks verraten erste Details zum Phone (3a)

Offizielle Informationen zur Ausstattung gibt es noch nicht, aber erste Leaks liefern Hinweise auf die technischen Spezifikationen. Das Phone (3a) soll mit einem 6,8 Zoll großen FHD+ AMOLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate ausgestattet sein. Angetrieben wird es laut aktuellen Berichten vom Snapdragon 7s Gen 3, einem Chip für die gehobene Mittelklasse.

Besonders auffällig könnte die Kamera sein: Erstmals soll ein Nothing-Smartphone mit einer Triple-Kamera erscheinen. Erwartet werden eine 50-MP-Hauptkamera, eine 8-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 50-MP-Telefotokamera mit 2-fachem optischem Zoom. Für Selfies soll eine 32-MP-Frontkamera verbaut sein.

Das Nothing Phone (2a) setzt auf eine Dualkamera. Der Nachfolger könnte hier gleich drei Linsen mitbringen. (© 2025 )

Auch zur Akkukapazität gibt es erste Spekulationen. Das Phone (3a) soll mit einem 5.000-mAh-Akku ausgestattet sein und 45-Watt-Schnellladen per Kabel unterstützen. Zudem wird erwartet, dass das Gerät mit Glyph-Lichtern auf der Rückseite, NFC-Unterstützung und Nothing OS 3.1 auf Basis von Android 15 ausgeliefert wird.

Neben dem Standardmodell soll es auch ein Phone (3a) Pro geben, wie Android Headlines exklusiv erfahren haben will. Während beide Varianten mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher erscheinen sollen, wird das Phone (3a) wohl zusätzlich in einer günstigeren Version mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher angeboten. Farblich soll das (3a) in Schwarz und Weiß erscheinen, während das (3a) Pro in Schwarz und Grau erhältlich sein wird. Welche Verbesserungen die Pro-Variante noch mitbringt, sei unklar.

Ob sich diese Informationen bewahrheiten, wird sich spätestens am 4. März zeigen, wenn Nothing die neuen Geräte offiziell präsentiert. Bis dahin könnten weitere Details durch Leaks ans Licht kommen.

Nothing Phone 3a Camera arrangements leaked? pic.twitter.com/g228fK1qly — Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) January 29, 2025

