Das Nothing Phone (4a) geistert durch die Gerüchteküche – und sorgt dabei für gemischte Gefühle. Einerseits soll das kommende Mittelklasse-Modell mehr Power bekommen, andererseits könnten die Preise spürbar anziehen. Und dann wäre da noch der neue Farbton.

Laut einem Leak des Telegram-Accounts "Unreliable cat" soll das Nothing Phone (4a) mit einem Snapdragon-7s-Chipsatz ausgestattet sein. Vermutlich handelt es sich um die 4. Generation und damit um den Nachfolger des Mittelklasse-Chips im Nothing Phone (3a). Deutlich interessanter ist allerdings die mutmaßliche Preisentwicklung. Die Rede ist davon, dass das Nothing Phone (4a) mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher rund 475 US-Dollar kosten könnte. Das wären fast 100 Dollar mehr als beim aktuellen 3a-Modell in derselben Ausstattung. Auch die Pro-Version soll teurer werden: Statt 459 US-Dollar wären hier wohl etwa 540 Dollar fällig.

Unser Tipp für Sparfüchse Nothing Phone (3a) Nothing Phone (3a) verfügt über eine starke Dreifachkamera mit Telelinse, einen enorm ausdauernden Akku mit Schnellladefunktion und einen flotten Chip. Gleichermaßen nützlich und schick ist das innovative Glyph-Interface auf der Rückseite. Jetzt mehr erfahren: Nothing Phone (3a): Technische Daten inkl. Spar-Tarif (20 GB) inkl. Zugabe: gratis CMF by Nothing Buds ab 12,99 € Blau inkl. Top-Tarif (30+ GB) inkl. Zugabe: gratis CMF by Nothing Buds ab 27,99 € o2 ohne Vertrag ab 311,12 € Amazon

Nothing Phone (4a) in Pink

Abseits der Preisfrage soll sich beim Design ebenfalls etwas tun – zumindest farblich. Nachdem sich Nothing bislang eher auf Schwarz, Weiß und zuletzt Blau beschränkt hat, steht für das neue Phone (4a) offenbar unter anderem ein pinkes Finish in Aussicht. Damit würde der Hersteller seine bisher eher zurückhaltende Farbauswahl deutlich auflockern.

Und es wird noch bunter: Auch ein neues Kopfhörer-Modell ist angeblich geplant. Die sogenannten Nothing Headphone (a) sollen günstiger als die bisherigen Nothing Ear (1) ausfallen und ein Gehäuse aus Kunststoff besitzen. Neben Pink soll es die Ohrhörer auch in Weiß, Schwarz und Gelb geben – ein deutlich verspielteres Farbangebot als bisher.

Release-Zeitraum bleibt unklar

Auch wenn sich die Hinweise auf das Nothing Phone (4a) langsam verdichten, bleibt ein offizieller Release-Termin weiter offen. Da das aktuelle Modell im März erschienen ist, wäre ein Release im Frühjahr 2026 denkbar. Ob sich die Vorabinfos bewahrheiten, ist wie immer bei Leaks unklar. Der Account-Name "Unreliable cat" stärkt das Vertrauen natürlich nicht gerade. Trotzdem klingt vieles plausibel und sorgt bei Fans der Marke bereits für erste Diskussionen. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald es konkrete Infos gibt.

Auch interessant

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht