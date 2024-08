Das Londoner Tech-Unternehmen Nothing hat ordentlich Tempo aufgenommen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Unternehmen zum am schnellsten wachsenden Smartphone-Anbieter im ersten Halbjahr 2024 geworden.

Laut einer aktuellen Studie von Canalys konnte das Unternehmen im ersten Halbjahr 2024 ein Wachstum von stolzen 246 Prozent im Smartphone-Bereich verbuchen. Neben den aktuellen Nothing-Smartphones Phone (2a), Phone (2a) Plus und Phone (2) spielte sicherlich auch der deutsche Markt eine größere Rolle für den Erfolg von Nothing. Hierzulande gehört das Unternehmen inzwischen zu den am zweitschnellsten wachsenden Anbietern – und das nicht nur bei Smartphones, sondern auch bei True Wireless Stereo (TWS)-Kopfhörern.

Wachstum dank neuer Produkte

2024 war für Nothing bisher alles andere als langweilig. Neun neue Produkte haben sie seit Jahresbeginn auf den Markt gebracht, darunter auch Geräte der Submarke CMF by Nothing. Besonders stark: Der Bereich der kabellosen Kopfhörer. Neben den Modellen Ear und Ear (a) bietet das Unternehmen in dieser Sparte beispielsweise die günstigen CMF Buds Pro 2 an.

Hier stieg das Wachstum im ersten Halbjahr 2024 um 313 Prozent. Das zweite Quartal toppte das Ganze dann nochmal – mit einem Anstieg von unglaublichen 769 Prozent. Länder wie Frankreich, die USA und Spanien zählen zu den Märkten, in denen Nothing hier gerade ordentlich Fahrt aufnimmt.

KI in den Ohren: Kopfhörer mit ChatGPT

Eine der spannendsten Neuerungen ist die Integration von ChatGPT in ihre Kopfhörer. Die Modelle Ear und Ear (a) waren die ersten Kopfhörer auf dem Markt, die eine solche Funktion bieten. So kann man nicht nur Musik hören, sondern auch die KI direkt in den Alltag einbinden.