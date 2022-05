"Notruf SOS": iPhone rettet Frau vor Übergriff am Strand

Apple legt beim iPhone großen Wert auf Features, die euch in Notsituationen retten können. Nun hat sich abermals eine solche Funktion ausgezahlt. Dieses Mal half "Notruf SOS".

Sie wollte nur helfen und wurde plötzlich überfallen, zum Glück kannte sie auf ihrem iPhone die Notruf-Funktion. Das ist passiert: Eine Frau hatte den Abend am Strand verbracht und wollte sich gerade auf den Heimweg machen, als sie von einem Mann angesprochen wurde, berichtet Kelli Worst laut 9to5Mac dem Portal Wavy. Der Mann sei vom Militär, nicht aus der Gegend und habe sein iPhone verloren.

SOS-Funktion lässt Polizei mithören

Worst hatte Mitleid und da ihr Bruder ebenfalls beim Militär ist, fühlte sie sich sicher, erzählt sie. Sie und der Fremde versuchten daher über die "Mein iPhone suchen"-App das Smartphone des Mannes zu orten. Plötzlich wurde der Mann jedoch übergriffig, warf die Frau in den Sand. Geistesgegenwärtig aktivierte Worst auf ihrem iPhone die SOS-Funktion. Von diesem Moment an konnte die Polizei alles mithören, erschien rasch am Tatort und der Täter ergriff die Flucht.

"Mein Telefon und das Wissen, wie das Feature funktioniert, haben mir das Leben gerettet", erzählt Worst. Dies ist ein ausschlaggebender Punkt: Es nutzt schließlich nichts, Technik in der Hand zu halten, die einen in bedrohlichen Situationen retten kann, wenn man nicht weiß, wie man sie einsetzt. Bei Apple funktioniert das Feature beim iPhone 13 (zum Test) genauso wie bei zahlreichen Vorgängern gleich, bis hin zum iPhone 8: Ihr müsst die Seitentaste und eine Lautstärketaste gerückt halten. Alle weiteren Details findet ihr in unserem Ratgeber:

Rettungen kein Zufall

Das iPhone taucht immer wieder als Lebensretter in Medienberichten auf: So half das Smartphone bereits einem Snowboarder in 3048 Metern Höhe. Noch häufiger tritt die Apple Watch als Lebensretter in Erscheinung – unter anderem dank EKG-Funktion und Sturzerkennung. Manchmal ist die Smartwatch sogar zuverlässiger als Polizeiausrüstung.