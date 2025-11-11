Aktuelle Handy-Deals
Nur für kurze Zeit: Samsung Galaxy S24 + Galaxy Buds 3 Pro für nur 479 Euro

Galaxy S24 und Galaxy Buds 3 Pro
Singles Day Deal: Ihr bekommt bei MediaMarkt das Galaxy S24 im Bundle mit den Galaxy Buds 3 Pro (© 2025 Samsung/Editiert: CURVED )
profile-picture

CURVED Redaktion

CURVED ist die Heimat für deinen digitalen Lifestyle. Wir leben und lieben Technik sowie informative und unterhaltsame Artikel über spannende Produkte.

Artikel aktualisiert 11.11.25

MediaMarkt haut aktuell ein starkes Angebot raus: Das Samsung Galaxy S24 gibt’s mit gratis Galaxy Buds 3 Pro für nur 479 Euro. Wir haben den Deal geprüft. Erfahrt, warum ihr hier schnell zuschlagen solltet.

Bei MediaMarkt läuft aktuell zum Singles Day ein richtig spannender Deal: Das Samsung Galaxy S24 mit 128 GB Speicher gibt es in verschiedenen Farben für nur 479 Euro statt 799 Euro – und als Bonus legt der Händler die Galaxy Buds 3 Pro gratis obendrauf. Keine versteckten Kosten, kein Vertrag, einfach nur ein Top-Angebot für alle, die sich ein neues High-End-Smartphone gönnen wollen.

→ Zum Angebot: Samsung Galaxy S24 (128 GB) + Galaxy Buds 3 Pro für 479 Euro bei MediaMarkt

Wichtig: Das Angebot ist nur zeitlich begrenzt verfügbar, da es zu den Singles-Day-Deals zählt. Bei MediaMarkt läuft das Event bis zum 13.11. (09.00 Uhr). Hier solltet ihr nicht zu lange überlegen.

Galaxy S24 + Galaxy Buds 3 Pro: Deal im Überblick

Damit ihr genau wisst, worauf ihr euch einlasst, haben wir euch die wichtigsten Infos zum Angebot zusammengestellt.

  • Modell: Samsung Galaxy S24 (128 GB)
  • Farben: Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow
  • Gratiszugabe: Galaxy Buds 3 Pro
  • Deal-Preis: 479 Euro
  • UVP: 899 Euro (Smartphone), 249 Euro (Kopfhörer)
  • Versandkosten: keine
→ Zum Deal bei MediaMarkt: Samsung Galaxy S24 + Galaxy Buds 3 Pro für nur 479 Euro

    Lohnt sich das Angebot?

    Ganz klar: Ja! Ein Blick auf Preisvergleichsseiten (z. B. idealo) zeigt: Allein das Galaxy S24 bekommt ihr bereits mit diesem Deal zu einem Top-Preis. Günstiger gibt es das Smartphone aktuell nicht. Der tiefste Preis in den letzten 3 Monaten lag zwar noch etwas weiter unten bei rund 426 Euro, allerdings bekommt ihr beim Singles-Day-Deal vom MediaMarkt auch noch die Galaxy Buds 3 Pro dazu. Die haben aktuell einen Wert von ca. 143 Euro bei bekannten Shops. Rechnet ihr den Wert gegen, zahlt ihr für das Galaxy S24 gerade einmal 336 Euro – ihr spart also ordentlich und liegt 90 Euro unter dem Bestpreis.

    Ein solches Kombi-Angebot findet ihr derzeit nirgendwo günstiger. Wer also ein hochwertiges Android-Smartphone sucht und gleichzeitig seine alten In-Ears austauschen will, kann hier zugreifen.

    Was macht das Galaxy S24 so attraktiv?

    Das Galaxy S24 ist ein echtes High-End-Gerät, das auch im Jahr 2025 noch Top-Specs bereithält: Das 6,2 Zoll große Dynamic-AMOLED-Display mit 120 Hz sorgt für brillante Farben und flüssige Darstellung, während der Exynos 2400 Prozessor für ordentlich Leistung sorgt – egal ob beim Gaming, Multitasking oder Fotografieren. Die Triple-Kamera liefert detailreiche Bilder bei Tag und Nacht, und dank Samsungs KI-Funktionen könnt ihr Fotos und Texte direkt auf dem Gerät bearbeiten und verbessern.

    Mit den kostenlosen Galaxy Buds 3 Pro bekommt ihr außerdem kabellose In-Ear-Kopfhörer mit klarem Sound, aktivem Noise Cancelling und bequemer Passform. Perfekt, um das S24-Erlebnis abzurunden.

    Fazit: Zuschlagen lohnt sich

    MediaMarkt liefert zum Singles Day einen tatsächlich starken Smartphone-Deal. Ihr bekommt das Samsung Galaxy S24 in mehreren schicken Farben plus Galaxy Buds 3 Pro gratis – und spart dabei ordentlich Geld. Wer also schon länger mit dem S24 liebäugelt, kann hier zugreifen.

    → Jetzt sichern: Samsung Galaxy S24 (128 GB) + Galaxy Buds 3 Pro für 479 Euro bei MediaMarkt

