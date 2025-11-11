MediaMarkt haut aktuell ein starkes Angebot raus: Das Samsung Galaxy S24 gibt’s mit gratis Galaxy Buds 3 Pro für nur 479 Euro. Wir haben den Deal geprüft. Erfahrt, warum ihr hier schnell zuschlagen solltet.

Bei MediaMarkt läuft aktuell zum Singles Day ein richtig spannender Deal: Das Samsung Galaxy S24 mit 128 GB Speicher gibt es in verschiedenen Farben für nur 479 Euro statt 799 Euro – und als Bonus legt der Händler die Galaxy Buds 3 Pro gratis obendrauf. Keine versteckten Kosten, kein Vertrag, einfach nur ein Top-Angebot für alle, die sich ein neues High-End-Smartphone gönnen wollen.

→ Zum Angebot: Samsung Galaxy S24 (128 GB) + Galaxy Buds 3 Pro für 479 Euro bei MediaMarkt

Wichtig: Das Angebot ist nur zeitlich begrenzt verfügbar, da es zu den Singles-Day-Deals zählt. Bei MediaMarkt läuft das Event bis zum 13.11. (09.00 Uhr). Hier solltet ihr nicht zu lange überlegen.

Galaxy S24 + Galaxy Buds 3 Pro: Deal im Überblick

Damit ihr genau wisst, worauf ihr euch einlasst, haben wir euch die wichtigsten Infos zum Angebot zusammengestellt.

Lohnt sich das Angebot?

Ganz klar: Ja! Ein Blick auf Preisvergleichsseiten (z. B. idealo) zeigt: Allein das Galaxy S24 bekommt ihr bereits mit diesem Deal zu einem Top-Preis. Günstiger gibt es das Smartphone aktuell nicht. Der tiefste Preis in den letzten 3 Monaten lag zwar noch etwas weiter unten bei rund 426 Euro, allerdings bekommt ihr beim Singles-Day-Deal vom MediaMarkt auch noch die Galaxy Buds 3 Pro dazu. Die haben aktuell einen Wert von ca. 143 Euro bei bekannten Shops. Rechnet ihr den Wert gegen, zahlt ihr für das Galaxy S24 gerade einmal 336 Euro – ihr spart also ordentlich und liegt 90 Euro unter dem Bestpreis.

Ein solches Kombi-Angebot findet ihr derzeit nirgendwo günstiger. Wer also ein hochwertiges Android-Smartphone sucht und gleichzeitig seine alten In-Ears austauschen will, kann hier zugreifen.

Was macht das Galaxy S24 so attraktiv?

Das Galaxy S24 ist ein echtes High-End-Gerät, das auch im Jahr 2025 noch Top-Specs bereithält: Das 6,2 Zoll große Dynamic-AMOLED-Display mit 120 Hz sorgt für brillante Farben und flüssige Darstellung, während der Exynos 2400 Prozessor für ordentlich Leistung sorgt – egal ob beim Gaming, Multitasking oder Fotografieren. Die Triple-Kamera liefert detailreiche Bilder bei Tag und Nacht, und dank Samsungs KI-Funktionen könnt ihr Fotos und Texte direkt auf dem Gerät bearbeiten und verbessern.

Mit den kostenlosen Galaxy Buds 3 Pro bekommt ihr außerdem kabellose In-Ear-Kopfhörer mit klarem Sound, aktivem Noise Cancelling und bequemer Passform. Perfekt, um das S24-Erlebnis abzurunden.

Fazit: Zuschlagen lohnt sich

MediaMarkt liefert zum Singles Day einen tatsächlich starken Smartphone-Deal. Ihr bekommt das Samsung Galaxy S24 in mehreren schicken Farben plus Galaxy Buds 3 Pro gratis – und spart dabei ordentlich Geld. Wer also schon länger mit dem S24 liebäugelt, kann hier zugreifen.

→ Jetzt sichern: Samsung Galaxy S24 (128 GB) + Galaxy Buds 3 Pro für 479 Euro bei MediaMarkt

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht