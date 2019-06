Nur noch diese Woche 20% günstiger: Samsung Galaxy S10 mit 20 GB LTE

Das neue Samsung-Flaggschiff Galaxy S10 räumt Bestnoten in unseren Smartphone-Tests ab. Mit herausragender Triple-Kamera, mächtig Power und aktueller Technik zum Beispiel in Sachen WiFi-6-Unterstützung treibt es die Konkurrenz vor sich her. Und jetzt gibt es das Top-Smartphone inklusive 20 Gigabyte Datenvolumen für nur 39,99 Euro monatlich – aber nur noch bis zum 1. Juli – exklusiv bei CURVED!

Und das ist noch nicht alles: Denn wenn ihr euch jetzt das Samsung Galaxy S10 holt, bekommt ihr bis zu 500 Euro für euer altes Handy! Mehr dazu erfahrt ihr hier. Natürlich gibt es auch bei uns das S10 in allen Farben: Ob schwarz, blau grün oder weiß – im CURVED-Shop könnt ihr das Smartphone bestellen, das am besten zu euch passt. Hier geht’s zum CURVED-Deal.

Datenvolumen satt

Dazu gibt es satte 20 Gigabyte Datenvolumen und mehrere Sim-Karten, die ihr in Surf-Stick, Tablet oder sogar im Auto unterbringen könnt, um mit allen Geräten mobil surfen zu können. Was ihr mit dieser Datenmenge sonst noch anstellen könnt und welche Apps wie viel verbrauchen, erfahrt ihr hier.

Mit 8 Gigabyte Arbeitsspeicher dem kräftigen Exynos-9820-Prozessor braucht ihr euch keine Gedanken machen, dass das Smartphone nur ansatzweise lahmt – es ist ein echtes Kraftpaket. Auch der 3.400 mAh-Akku hat genug Power, um das S10 über den ganzen Tag zu versorgen. Die 128 Gigabyte internen Speicher könnt ihr noch mit einer micro-SD-Karte erweitern. Und wollt ihr euer Galaxy S10 schützen oder mit einem anderen Design ausstatten? Hier findet ihr unsere Top-5 der smartesten Cases für Samsungs Flaggschiff.