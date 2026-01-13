Wer braucht da noch klassisches Kabel-TV? Steigt ihr auf Online-Fernsehen um, spart ihr Geld und könnt eure Lieblingssender neben dem Fernseher auch auf Smartphone und Co. schauen. Streaming-Riesen wie Disney+ sorgen hingegen für mehr Abwechslung bei Film- und Serienfans. Je mehr Abos ihr habt, desto mehr geht der Spaß jedoch ins Geld. Wenn ihr jedoch Kunden bei o2 seid, spart ihr jeden Monat Geld. Aktuell bekommt ihr o2 TV mitsamt Disney+ zusammen günstiger, als wenn ihr es einzeln buchen würdet. Und das dauerhaft.

Habt ihr einen Mobilfunk-Vertrag von o2 oder nutzt ihr einen "o2 Home"-Internettarif (etwa DSL- oder Kabel-internet), seid ihr zur Buchung von o2 TV mit Disney+ qualifiziert.

Reinschnuppern könnt ihr in das Paket sogar ganz ohne zusätzliche Kosten: Sichert euch das TV-Streaming-Angebot "o2 TV" im ersten Monat kostenlos und zahlt anschließt gerade einmal 6,99 €/Monat (o2 TV M). Bucht ihr über o2 direkt den beliebten Streaming-Dienst Disney+ dazu, bekommt ihr diesen sogar die ersten drei Monate für umsonst. Anschließend kostet euch das Streaming-Upgrade mit Disney+ nur 4,99 Euro im Monat extra – und das ist richtig gut. Holt ihr euch den Dienst direkt über Disney, zahlt ihr nämlich 6,99 Euro im Monat. Wer zusammen mit o2 TV bucht, spart also jeden Monat zwei Euro.

o2 TV + Disney+ bei o2: Angebot im Überblick

Diese Vorteile habt ihr als o2-Kunde, wenn ihr o2 TV erstmalig bucht – zum Beispiel im M-Paket:

o2 TV M

über 150 TV-Sender in HD-Qualität – inklusive Top-Sendern wie ARD, ZDF, ProSieben, SAT.1, RTL & mehr (inkl. Mediathek)

1 Monat: 0,00 €

Kosten (ab dem 2. Monat): 6,99 €

Laufzeit: monatlich kündbar

Disney+

Standard-Abo mit Werbung (bis zu zwei Streams gleichzeitig in Full-HD)

3 Monate: 0,00 €

Kosten (ab dem 4. Monat): 4,99 € satt 6,99 €

Laufzeit: monatlich kündbar

o2 TV & Disney+ testen: Deshalb lohnt sich das Bundle

Wir ihr im Überblick seht, könnt ihr als o2-Kunde sowohl o2 TV als auch Disney+ unverbindlich testen, denn beide Dienste sind jederzeit monatlich kündbar. Sollte euch das Bundle gefallen, spart ihr aber auch nach der Probezeit ordentlich:

Das zeigt ein Blick auf den Preis für das werbegestützte Standard-Abo von Disney+. Regulär kostet das Abonnement direkt über den Anbieter monatlich 6,99 €. Als o2-Kunde mit o2 TV zahlt ihr hingegen dauerhaft nur 4,99 € bei gleicher Leistung.

Über Disney+ habt ihr Zugriff auf Filme und Serien für jung und alt. Neben den Zeichentrick-Klassikern der letzten beinahe 100 Jahre bietet der Dienst auch alle Marvel-Filme und Serien sowie zahlreiche weitere spannende Serien und Filme. Freut euch zudem auf Inhalte des Dienstes Hulu. Darunter etwa die Serie "Alien:Earth". Der Scifi-Horror richtet sich eher an Erwachsene. Auch in dieser Richtung bietet Disney+ mehr als genügend Futter.

Was ist o2 TV?

"o2 TV" ist das moderne TV-Streaming-Angebot der Telefónica. Statt eines Kabelanschlusses nutzt ihr dann einfach das Internet für sogenanntes "IP-TV" und empfangt eine riesige Senderauswahl auf bis zu vier Geräten gleichzeitig. Das klappt auf eurem Smart TV, Smartphone/Tablet (iOS/Android), Windows-PCs Mac, Fire-TV-Gerät, Apple TV oder im Web.

Angetrieben wird o2 TV von "waipu.tv" – einem der bekanntesten Anbieter für TV-Streaming. So habt ihr nicht nur Zugriff auf über 150 TV-Sender in HD-Qualität und weitere Kanäle, sondern auch eine große Mediathek mit Inhalten zum Abruf.

Gut zu wissen: Neben dem Paket "o2 TV M" für Zuhause könnt ihr außerdem "o2 TV L" wählen, um eure Lieblingssendungen auch jederzeit mobil zu streamen (inkl. EU-Ausland). Für Netflix-Fans gibt es zudem ein passendes Bundle mit dem "o2 TV XL"-Paket. Ein Blick lohnt sich als Bestandskunde also definitiv. Dank der kündbaren Optionen bleibt ihr flexibel und probiert das Angebot entspannt aus.

