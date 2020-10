o2-Prepaid liefert Internet für unterwegs: 30 GB Datenvolumen ohne Vertrag

Eine einfache Lösung für Ausflüge, die Ferienwohnung oder den Camping-Trip: Wer vielleicht nur für ein Event oder eine Reise einen schnellen Internetzugang benötigt, der steht schnell vor der Frage, wie sich das am günstigsten und schnellsten einrichten lässt. o2 hat mit einem neuen Prepaid-Angebot nun eine Antwort parat.

Einmal bezahlen, und schon stehen satte 30 Gigabyte zum Beispiel Surfen, für Videotelefonate und das Streaming von Fußballs-Übertragungen, Filmen und Co. bereit. Das Angebot mit dem passenden Titel "o2 Prepaid Internet-to-Go" kostet einmalig 49,99 Euro ohne Vertragsbindung mit monatlichen Zusatzkosten oder Anschlussgebühren. Dafür erhaltet ihr ein Datenvolumen von 30 GB, das euch innerhalb Deutschlands und auch im EU-Ausland für 365 Tage zur Verfügung steht.

Unsere Empfehlung Oppo Reno4 Z 5G

Optional mit Router im Hosentaschenformat

Flott ist der Datentarif auch, denn die Verbindung wird über das o2 Mobilfunknetz hergestellt und ihr surft mit LTE Max Geschwindigkeit. Das heißt, dass im Download bis zu 225 MBit pro Sekunde (Durchschnitt: 47,1 MBit/s) und im Upload bis zu 50 MBit pro Sekunde (Durchschnitt: 22,5 MBit/s) erreicht werden. Möchtet ihr die Internetverbindung mit mehreren Geräten gleichzeitig nutzen, habt ihr neben dem Einsatz in Tablets, Laptops und Smartphones auch die Möglichkeit, einen extrem kompakten WLAN-Router sehr günstig dazuzubekommen.

Wählt ihr das Internet-to-Go-Angebot mit 30 GB Datenvolumen inklusive des Huawei Router E5576, kostet euch das Paket 79,99 Euro, also nur 30 Euro mehr als ohne Router. Das praktische Gadget besitzt dabei eine unverbindliche Preisempfehlung von 59,99 Euro, kann bis zu 16 Geräte gleichzeitig per WLAN mit dem Internet verbinden und läuft sogar unabhängig von einer Steckdose per Akku. Die Laufzeit beträgt bis zu sechs Stunden, also mehr als genug für Filme, Bundesligaspiele und entspannte Gaming-Abende.

Viel Datenvolumen ohne monatliche Kosten – und Nachschub steht bereit

Der neue Prepaid-Tarif ist ein reiner Datentarif. Das heißt, ihr habt 30 Gigabyte Datenvolumen für alle Arten der Internetnutzung zur Verfügung, aber klassische Telefonie über das Mobilfunknetz ist nicht möglich. Auch können SMS zwar empfangen, aber nicht versendet werden. Das Internet-to-Go-Angebot läuft über eine eigene SIM-Karte. Aus diesem Grund ist auch kein Tarifwechsel von anderen Tarifen auf diesen möglich. Wie bei allen Prepaid-Tarifen ist außerdem eine Legitimation zur Aktivierung nötig.