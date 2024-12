Überraschung für alle Kunden von o2: Diese SMS ist echt! Noch am heutigen Abend läuft wohl ein Werbespot, auf den eine SMS folgt. Der zweitgrößte Provider in Deutschland möchte seinen Kunden ein Geschenk machen. Doch was könnte das sein? Auch dazu haben wir ein paar Gedanken für euch (weiter unten).

Knapp vor der Tagesschau soll um 19:59 Uhr ein o2-Werbespot mit Andreas Laukemann (Vorstand Privatkundengeschäft) laufen. In dem Video soll er eine SMS versenden, die anschließend alle Kunden von o2 erreicht. Wie die BILD erfahren haben will, handelt es sich um ein Geschenk, das allen Nutzern dauerhaft zur Verfügung steht. Noch ist aber geheim, welche Überraschung das Unternehmen im Detail plant.

Klar sei nur, dass o2 durch die Aktion den eigenen Kunden gegenüber Wertschätzung ausdrücken möchte. Schon länger hat es sich der Telefonica-Konzern auf die Fahne geschrieben, der Provider mit der höchsten Kundenfreundlichkeit in Deutschland zu werden. Dazu gehören auch Aktionen wie "o2 PayStop" (ehemals "Tag Nix"): Sind die Handyraten in einem Tarifbundle abbezahlt, entfallen die Kosten für das Smartphone. Das läuft bei Vodafone und Telekom derzeit noch nicht automatisch.

Mehr "Grow" statt mehr Datenvolumen?

Bei so einer Aktion denkt man zunächst an ein Extra-Datenvolumen für den Dezember. Das wäre aber nur ein einmaliges Geschenk, kein dauerhaftes Upgrade. Eine Erhöhung des Datenvolumens für alle Tarife halten wir auch für unwahrscheinlich. Immerhin hat das Unternehmen erst im November alle Tarife mit mehr Gigabytes versehen.

Was wir uns vorstellen können: Der Grow-Vorteil wird noch besser. Mit diesem bekommen Kunden in den Laufzeittarifen jedes Jahr mehr monatliches Datenvolumen. Es wäre denkbar, dass der jährliche Sprung hier künftig größer ausfällt – oder das Datenvolumen sogar jeden Monat statt jedes Jahr wächst.

