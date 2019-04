OnePlus 7 ist laut Hersteller "geschmeidig" – dank hochauflösendem Display?

Der erste offizielle Teaser zum OnePlus 7 ist da: Wie angekündigt, äußerte sich CEO Pete Lau auf Twitter zu dem kommenden Flaggschiff seines Unternehmens. In dem Tweet am Ende dieses Artikels deutet er ein Display der besonderen Art an.

Genauer gesagt, schreibt Pete Lau frei übersetzt: "Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass das nächste Produkt von OnePlus eine neue schnelle und geschmeidige Ära einleitet. Geschmeidig ('smooth') ist anspruchsvoller als schnell – eine echte Probe für Hardware und Software." Der Tweet passt zu einem aktuellen Gerücht: Die Pro-Version des OnePlus 7 soll ein AMOLED-Display besitzen, das eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz bietet und in QHD Plus auflöst.

OnePlus 7 Pro: 5G und Triple-Kamera?

Ein solches Display würde Bewegtbilder besonders flüssig beziehungsweise geschmeidig darstellen. Bemerkbar machen würde sich die hohe Bildwiederholfrequenz unter anderem bei Spielen, wenn diese 90 HZ (oder mehr) unterstützen. Aber auch die Benutzeroberfläche generell dürfte davon profitieren. Das OnePlus 7 Pro wird sich wohl im Alltag generell flüssiger anfühlen als sein Vorgänger.

Das OnePlus 7 erwähnt Pete Lau zwar nicht namentlich, doch das kurze Video in dem Tweet verrät zumindest, dass er von einem Smartphone schreibt. Dass er es vermeidet, dass Gerät beim Namen zu nennen, spricht dafür, dass uns tatsächlich ein OnePlus 7 Pro erwartet.

Der zweite Tweet am Ende dieser News verrät weitere mutmaßliche Details: Angeblich soll das Smartphone unter anderem 5G sowie USB 3.1 unterstützen und eine Triple-Kamera bieten. Der Akku soll eine Kapazität von 4000 mAh aufweisen und sich mit bis zu 30 Watt aufladen lassen. Die Standardversion des OnePlus 7 bringt offenbar schwächere Hardware mit – zum Beispiel einen anderen Bildschirm.