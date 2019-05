OnePlus 7 Pro lässt euch Benachrichtigungen stärker spüren

Ihr dachtet, dass ihr nach der Vielzahl an Gerüchten zum OnePlus 7 Pro schon alles über den Flaggschiffkiller wüsstet? Offenbar ist dem nicht so. Nun hat sich das Unternehmen zu einem weiteren Detail geäußert. Das kommende Top-Modell bringt eine Verbesserung für Vibrationen mit, die wohl längst überfällig war.

Das OnePlus 7 Pro hat einen stärkeren Vibrationsmotor als seine Vorgänger, wie CNET im Interview mit Firmenchef Pete Lau erfahren hat. Vibrationen sind mit dem neuen Premium-Smartphone demnach knapp 200 Prozent stärker als bei älteren Modellen von OnePlus. Um das zu erreichen, hat das Unternehmen einen größeren und stärkeren Motor verbaut – was wohl keine einfache Aufgabe war. Das Design-Team habe den inneren Aufbau des 7 Pro komplett überdenken müssen.

Längst überfällige Verbesserung

Im Vergleich zur Konkurrenz sind die Vibrationsmotoren älterer OnePlus-Smartphones tatsächlich zu schwach. Als beispielsweise das OnePlus 5T 2017 in den Handel kam, haben sich viele Nutzer im Herstellerforum über den schwachen Motor beschwert. Ein Update sorgte für Verbesserung und brachte eine neue Option mit, über die ihr die Vibrationsstärke anpassen könnt. Dieses Menü wird auch beim OnePlus 7 Pro vorhanden sein.

Dennoch kann es häufig passieren, dass ihr Benachrichtigungen mit älteren OnePlus-Geräten nicht bemerkt, da der Vibrationsmotor trotz Software-Optimierung zu wenig Kraft hat. Auch aus eigener Erfahrung können wir das bestätigen. Dieses Problem der Smartphone-Reihe gehört wohl nun der Vergangenheit an. Allerdings bleibt offen, ob auch das OnePlus 7 stärkere Vibrationen bieten wird – oder ob die Verbesserung Käufern des Pro-Modells vorbehalten bleibt. Diese Frage klärt sich vermutlich am 14. Mai 2019. An diesem Tag enthüllt OnePlus die neuen Smartphones.