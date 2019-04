OnePlus 7: Stellt OnePlus sein neues Flaggschiff an diesem Tag vor?

Wann erscheint das OnePlus 7? Wenn euch diese Frage beschäftigt, gibt es nun eine (inoffizielle) Antwort: im Frühling 2019. Auch ein genaues Datum zum Start des Top-Smartphones macht derzeit im Internet die Runde.

Am 14. Mai 2019 ist es angeblich so weit: Dann soll OnePlus sein neues Flaggschiff veröffentlichen. Das schreibt der Twitter-Nutzer Ishan Argawal. An diesem Tag soll das OnePlus 7 weltweit erhältlich sein, also auch in Deutschland. Entsprechend bliebe dem Unternehmen noch ein knapper Monat, um das Smartphone der Öffentlichkeit vorzustellen. Ihr findet den besagten Tweet am Ende dieses Artikels.

OnePlus 7 in mehreren Versionen?

Argawal hat in seinem Tweet den Hashtag "OnePlus7Pro" verwendet. Ob dies bedeutet, dass der Hersteller mehrere Versionen des OnePlus 7 veröffentlichen wird, geht aus dem Eintrag nicht hervor. Denkbar ist auch, dass OnePlus nur ein Smartphone veröffentlicht, das ein "Pro" im Titel trägt.

Das Smartphone könnte Gerüchten zufolge ein praktisches Feature aufweisen: einen klassischen Kopfhöreranschluss mit 3,5-mm-Klinke. Erst kürzlich sind zudem neue Bilder aufgetaucht, die das Design des Gerätes zeigen sollen. Demnach wird das Display nahezu die gesamte Vorderseite des Smartphones einnehmen. Zumindest bei einer Version soll der Bildschirm in der Diagonale stolze 6,67 Zoll messen.

Ein besonderes Feature könnte eine ausfahrbare Selfie-Kamera sein. Die Hauptkamera soll Gerüchten zufolge drei Linsen bieten. Alle aktuellen Informationen haben wir für euch in einer umfangreichen Gerüchteübersicht zum OnePlus 7 zusammengetragen.