Bereits in wenigen Tagen fällt offenbar der Startschuss für das neue OnePlus 9RT. Und das, obwohl der Hersteller erst vor wenigen Wochen ankündigte, in diesem Jahr kein OnePlus 9T mehr herauszubringen. Wieso das aber gar kein Widerspruch ist, erfahrt ihr hier.

Bei OnePlus lief es bisher so, dass auf ein neu erscheinendes Smartphone wenige Monate später eine etwas bessere Turbo-Version (mit dem Zusatz T) folgte. Im Fall des OnePlus 9 wurde Anfang des Jahres zudem auch eine Lite-Variante (mit dem Zusatz R) ausgeliefert -allerdings nicht bei uns in Europa. Vor kurzem gab Pete Lau, CEO bei OnePlus, dann sogar bekannt, dass es 2021 kein 9T mehr geben werde. Aber dafür offenbar ein OnePlus 9RT - womit seine Aussage in Teilen also der Wahrheit entspricht. Was das 9RT laut GizmoChina können soll, haben wir für euch zusammengefasst.

Erste Details zum neuen OnePlus 9RT

Ersten Informationen zufolge, bekommt ihr das OnePlus 9RT mit einem ordentlich 6,55 Zoll OLED-Bildschirm und Full-HD+-Auflösung sowie 120 Hz. Außerdem gebe es 8 GB oder 12 GB Arbeitsspeicher (RAM) zur Auswahl. Darüber hinaus unterstützt das Smartphone wohl bis zu 7 GB virtuellen RAM - also zusätzlicher Zwischenspeicher, die es aus dem internen Speicher zieht. Während im OnePlus 9R der Snapdragon 870 verbaut war (wohl um den Preis zu drücken) soll das 9RT mit dem Snapdragon 888 den diesjährigen Top-Chipsatz für Androiden erhalten.

Auch an der Kamera spart der Hersteller nicht: Nach bisherigen Informationen ist das OnePlus 9RT mit einer Dreifach-Kamera mit 50 MP und Sony IMX766 Bildsensor ausgestattet. Es soll zum Launch am 19. Oktober allerdings noch mit Android 11 statt Android 12 ausgeliefert werden.

Cool bleiben: Das 9RT hat Handy-Kühlung wie im Tablet

Das OnePlus 9RT lädt, wie auch schon das OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro, mit Warp Charge 65T, also gut 65 W - und soll damit in weniger als 30 Minuten komplett aufladen. Gegen Überhitzung setzt der Hersteller im 9RT wohl auf ein aufgebohrtes Kühlsystem: Die integrierte Kühlplatte soll nahezu so groß sein wie in einem Tablet - und die größte in einem OnePlus-Smartphone bisher verbaute.

Für einen Leak sind das schon relativ detaillierte Informationen - weitere folgen auf dem Launch-Event des OnePlus 9RT am 13. Oktober, also in gerade einmal zwei Tagen. Am 19. Oktober soll das 9RT dann in den Handel gelangen, ob dieser Termin jedoch tatsächlich stimmt, wissen wir erst in Kürze.