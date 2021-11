सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं....

@barcouncilindia @OnePlus_IN @OnePlus_Support

So I have recieved this legal notice for raising my voice for whatever i have gone through after my mobile blast incident. So this is the price i have to pay for being the whistleblower. pic.twitter.com/6hOxTMi6Vw