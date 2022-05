Das Jahr 2022 war für OnePlus-Fans bisher ein mageres. Stand heute hat es einzig das OnePlus 10 Pro in den Handel geschafft. Doch das soll sich nun ändern: OnePlus hat gleich drei neue Geräte für den europäischen Markt angekündigt.

Unter dem Motto "Speed Games" lädt OnePlus zu einem Livestream ein. Am 19. Mai um 16 Uhr könnt ihr auf dem offiziellen YouTube-Kanal von OnePlus die Vorstellung von drei neuen Geräten aus der Nord-Reihe verfolgen. Darunter befindet sich allerdings nicht das langersehnte OnePlus Nord 3. Der chinesische Hersteller zeigt uns stattdessen das OnePlus Nord 2T 5G und das OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Darüber hinaus dürfen wir uns auf neue Kopfhörer freuen, die OnePlus Nord Buds.

Zeigt OnePlus neue Flaggschiff-Killer?

OnePlus steht seit Unternehmensgründung für das Streben nach dem bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit dem ersten OnePlus Nord wollte der Smartphone-Hersteller High-End-Technik in der Mittelklasse etablieren. OnePlus selbst nannte das Modell "Flaggschiff-Killer".

Das OnePlus Nord erfreute sich nach dem Release im Jahr 2020 enormer Beliebtheit und konnte reihenweise Top-Ergebnisse in Tests einheimsen. In der Folge ist aus diesem Smartphone eine eigene Modellreihe entstanden, die den Geist des Gründers in sich trägt: Flaggschiff-Technik zum Mittelklasse-Preis. Damit schafft es OnePlus auch in unsere Liste der heiß ersehnten Handy-Neuheiten 2022.

Das OnePlus Nord 2T 5G soll "vollgestopft mit Flaggschiff-Features" sein. Unter anderem dürft ihr euch auf die 80-Watt-Schnellladetechnik SuperVOOC freuen. Das OnePlus Nord CE 2 Lite 5G soll hingegen grundlegende Flaggschiff-Features mit an Bord haben. Dazu gehören schnelles Laden und ein großer Akku – laut OnePlus zu einem besonders guten Preis.

OnePlus präsentiert neue Kopfhörer

Darüber hinaus wird OnePlus die Nord-Reihe um Kopfhörer erweitern. Die OnePlus Nord Buds müssen sich auf einem hart umkämpften Markt allerdings erst einmal beweisen. Denn neben den weitverbreiteten Apple AirPods (hier mit Vertrag) hat mittlerweile so ziemlich jeder Smartphone-Konkurrent sein hauseigenes Pendant im Portfolio. Inwiefern da die "OnePlus-Erfahrung" und der Sound überzeugen können, wird sich erst noch zeigen müssen.