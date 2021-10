ColorOS nennt sich das Betriebssystem für Oppo-Smartphones. Mit ColorOS 12 kommt nun die große neue Version. Damit bietet Oppo als einer der ersten Hersteller auf dem Markt Android 12. Wir zeigen, wer es bekommt und wie es aussieht.

Mit Android 12 ist die neueste Version von Googles Betriebssystem seit Kurzem fertig und steht für alle Hersteller bereit. Oppo teilt nun mit, dass man als einer der ersten Smartphone-Hersteller seine eigene Interpretation schon demnächst ausrollen möchte: Noch in diesem Jahr erhält das erste Oppo-Modell in Deutschland sein Update.

Welche Geräte bekommen das Update?

Oppo möchte ColorOS 12 zunächst in Thailand, Malaysia und Indonesien ausrollen. Als erstes Modell wird das Oppo Find X3 Pro 5G mit dem Update versorgt. Doch dabei soll es natürlich nicht bleiben. ColorOS 12 wird Android 12 auch in Europa auf eure Oppo-Smartphones bringen. So sieht der Plan bisher aus:

Dezember 2021: Oppo Find X3 Pro 5G

Erste Hälfte 2022: Oppo Find X3 Neo 5G, Oppo Find X3 Lite 5G, Oppo Find X2 Pro, Oppo Find X2, Oppo Find X2 Lite, Oppo Reno 6 Pro 5G, Oppo Reno 6 5G, Oppo Reno 4 Pro 5G, Oppo Reno 4 5G, Oppo Reno 4Z 5G, Oppo 10x Zoom, Oppo A94 5G, Oppo A74 5G, Oppo A73 5G

Zweite Hälfte 2022: Oppo A74, Oppo A54s, Oppo A53, Oppo A53s, Oppo A16s

Das bringt Android 12 für Oppo-Smartphones

In Sachen Design verlässt sich der chinesische Hersteller nicht ausschließlich auf das amerikanische Vorbild von Google: Oppo setzt weiterhin auf sein hauseigenes Infinite-Design. Das konnte sich schon in der Vergangenheit sehen lassen – und macht auch jetzt einen übersichtlichen und trotzdem schicken Eindruck.

Das Design von ColorOS 12 ist schlicht, aber schick (© 2021 )

Besonders angetan hat es uns die Nachricht, dass Oppo den Fokus auf "Komfort und Ausdauer" gelegt hat. Das soll auch ältere Geräte wieder flotter werden lassen und vor allem die Akkus schonen. So konnte man zum Beispiel den Akkuverbrauch um bis zu 20 Prozent senken. Die Speicherbelegung wurde sogar um bis zu 30 Prozent verringert.

Grundsätzlich bietet ColorOS 12 natürlich alle Features, die Google mit Android 12 für alle anderen Hersteller zur Verfügung stellt. Dazu gehört auch der Fokus auf Datenschutz. Darüber hinaus werdet ihr die Möglichkeit haben, per "PC Connect" euer Oppo-Smartphone auf euren PC zu spiegeln, um von dort weiterzuarbeiten. Auch ein Dateiaustausch ist mit an Bord.