Raus aus der Beta, rein in die Stable Version: Google hat Android 12 veröffentlicht. Bevor ihr jetzt allerdings direkt euer Smartphone zückt und schaut, ob das Update für euer Gerät bereits verfügbar ist, solltet ihr noch einen Moment innehalten – während sich iOS-Nutzer ins Fäustchen lachen dürften.

Der Suchmaschinenriese hat zwar offiziell die neue Version seines mobilen Betriebssystems herausgebracht und Android 12 gilt damit am 4. Oktober 2021 als veröffentlicht. Allerdings gibt es den Release bislang nur im Android Open Source Project (AOSP), ein echter Rollout steht noch aus. Das Update steht also derzeit für kein Smartphone zur Verfügung und ist für euch aktuell daher wohl uninteressant.

Rollout "in ein paar Wochen"

Viele Nutzer haben sich im Vorfeld zwar gefreut, dass sie (wie gewohnt) direkt zum Release ihr Google Pixel aktualisieren können, aber sie werden überraschenderweise in diesem Jahr auf eine Geduldsprobe gestellt. Android 12 sei zwar fertig, exklusive Features für die Pixel-Geräte benötigen allerdings noch ein paar letzte Handgriffe, so ein Sprecher zu 9to5google. Welche Funktionen gemeint sind, ist nicht bekannt. In "ein paar Wochen" soll es dann aber wirklich so weit sein. Vielleicht schafft Google es ja rechtzeitig zum Release des Google Pixel 6 Ende Oktober.

Bei Apple undenkbar

Die Nachricht ist natürlich ein gefundenes Fressen für Android-Kritiker und iOS-Fans. Denn wenn Apple sein Betriebssystem für die iPhones aktualisiert, dann ist das Update direkt ausnahmslos für alle Geräte zum Download verfügbar, wie zuletzt bei iOS 15 demonstriert. Google hingegen veröffentlicht eine neue Version und diese steht für kein einziges Gerät bereit.

2021 kann es sogar passieren, dass das neue Android noch auf keinem Google Pixel verfügbar ist, aber bereits auf Geräten eines anderen Herstellers. Realme hat Realme UI 3.0 (auf Basis von Android 12) bereits für den 13. Oktober angekündigt und Oppo präsentiert ColorOS 12 zumindest am 11. Oktober. Unter anderem Samsung und Xiaomi dürften ihre ersten Geräte ebenfalls noch in diesem Jahr versorgen.