Google hat zwar schon den Namen vom Pixel 6 und Pixel 6 Pro enthüllt, aber die Show zur Vorstellung der beiden Geräte steht noch aus. Jetzt gibt es einen angeblichen Termin – mit dem sich Google in direkte Konkurrenz zu Apple begeben würde.

Anfang August hat Google die Katze aus dem Sack gelassen. Zumindest teilweise. Denn auf Twitter stellte der Internet-Riese mit einigen Tweets das neue Pixel 6 und Pixel 6 Pro vor. "Beide [Modelle] kommen später in diesem Jahr," hieß es dabei nur, einen genauen Termin nannte der Hersteller leider nicht. Nun geistert aber ein Datum durchs Netz, an dem Google wohl ein größeres Event plant. An diesem Tag könnte dann auch der Release der beiden Pixel-Flaggschiffe genauer terminiert werden. Das Besondere am vermuteten Termin: Es ist der 13. September, genau ein Tag vor der erwarteten iPhone-13-Enthüllung.

Google vs. Apple: Vermutlich ein klarer Sieger

Sollte dieser Termin stimmen, dann wäre es ein recht mutiger Move seitens Google. Meist dominiert das neue iPhone die Berichte und News für Tage vor und nach der offiziellen Enthüllung. Andere Smartphones haben da nur eine geringe Chance an etwas Aufmerksamkeit zu gelangen. Ganz unpassend wäre der Termin aber dennoch nicht, denn Google setzt in diesem Jahr erstmalig auf ein Apple-Feature. Gemeint ist der eigene Tensor-Chipsatz, der im Pixel 6 zum Einsatz kommt. Das iPhone setzt ja bekanntermaßen schon seit jeher auf selbst entwickelte SoCs der Bionic-Serie.

Noch sind die Termine von Apple und Google aber nichts weiter als Gerüchte. Ob es tatsächlich zu diesem Kopf-an-Kopf-Rennen kommt, muss sich also noch zeigen. Sollten das Pixel 6 und iPhone 13 tatsächlich nahezu zeitgleich auf den Markt kommen, sehen wir hier Apple allerdings deutlich im Vorteil. In den vergangenen Jahren konnten Pixel-Smartphones zwar immer wieder mit innovativen Features und besonders einer starken Kamera punkten, aber eine besonders große Käufergruppe hat sich Google bislang noch nicht erschlossen. Gerade im direkten Vergleich zu Apple spielt der Konzern kaum eine Rolle auf dem Smartphone-Markt.

Durchbruch mit dem Pixel 6?

Was die Hardware angeht sind wir in diesem Jahr bei Google aber vorsichtig optimistisch. Die bisher veröffentlichten Details klingen gut und das Pixel 6 verzichtet auf unnötige Spielereien wie etwa den Soli-Sensor des Pixel 4. Stattdessen verspricht der Hersteller eine bessere Fotoqualität dank der künstlichen Intelligenz auf dem neuen Chipsatz, vielleicht auch als Gegenentwurf zu Apples bekannter "Deep Fusion"-Technologie. Genauer wissen wir es, wenn wir die beiden Pixels dann auch in den Händen halten.