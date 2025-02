Spielt das noch wer? – vielleicht steigen die Spielerzahlen in Kürze wieder rasant an. Denn: Overwatch 2 steht vor einer seiner größten Veränderungen: Blizzard führt mit den kommenden Saisons 15 und 16 zahlreiche Neuerungen ein, die das Spielgefühl nachhaltig verändern sollen. Neben heldenspezifischen Upgrades und einem brandneuen Spielmodus gibt es auch einen neuen Helden. Das hat Blizzard in einer offiziellen Ankündigung bestätigt.

Gerade für Veteranen die wohl wichtigste Info: Als große Überraschung bringt Blizzard den 6v6-Modus zurück zu Overwatch 2. Nach der Umstellung auf 5v5 im Jahr 2022 hatte sich die Community immer wieder das ursprüngliche Format zurückgewünscht. Nun ist es soweit: Der klassische Spielmodus kehrt dauerhaft zurück.

So funktionieren die Boni in Overwatch 2

Die wohl größte Gameplay-Neuerung nennt sich Boni. Ab Saison 15 können Spieler während eines Matches für ihren Helden spezielle Verbesserungen freischalten. Diese verändern entweder bestehende Fähigkeiten oder fügen völlig neue Mechaniken hinzu.

In einem Match steigt euer Held zwei Mal eine Stufe auf – dabei könnt ihr zwischen verschiedenen Boni wählen. Die erste Stufe bietet kleinere Anpassungen, wie kürzere Abklingzeiten oder passive Effekte. Torbjörn kann sich zum Beispiel entscheiden, ob sein Schmiedehammer die Rüstung seiner Teammitglieder repariert oder ob seine Bolzenkanone bei der Aktivierung von Überladung automatisch nachgeladen wird.

Die Boni machen euch im Verlauf eines Matches stärker. (© 2025 Blizzard )

Die zweite Stufe bringt größere Veränderungen, die das Gameplay deutlich beeinflussen können. Torbjörn kann sein Geschütz entweder an Wänden und Decken anbringen oder eine noch stärkere Stufe-3-Version bauen. Solche Anpassungen machen Helden flexibler und ermöglichen neue Strategien.

Boni werden sowohl in Ranglistenmatches als auch in der Schnellsuche verfügbar sein. Blizzard wird in den kommenden Wochen weitere Details dazu veröffentlichen.

Stadion: Der neue Modus mit eigenen Regeln

Mit Saison 16 bringt Blizzard einen völlig neuen Spielmodus: Stadion. In diesem Best-of-7-Format verdienen Spieler während der Runden Währung, um ihre Helden individuell anzupassen. Besonders spannend: Durch spezielle Upgrades können Fähigkeiten stark verändert werden.

Reinhardt kann sich beispielsweise für ein Upgrade entscheiden, das ihn über das Schlachtfeld fliegen lässt, während er mit Feuerschlag Lava verbreitet. Soldier: 76 erhält die Möglichkeit, die Angriffsgeschwindigkeit von Verbündeten innerhalb seines Biotischen Feldes zu erhöhen. Selbst Mercy bekommt neue Fähigkeiten: Sie kann nicht nur Verbündete wiederbeleben, sondern ihnen gleichzeitig ein Schutzschild verleihen.

Zusätzlich führt Stadion eine neue Third-Person-Kameraperspektive ein, die eine bessere Übersicht über das Spielfeld bieten soll. Wer möchte, kann aber weiterhin in der Ego-Perspektive spielen. Der Modus wird ein eigenes Ranglistensystem mit exklusiven Belohnungen bekommen und über die kommenden Monate stetig erweitert.

Optional könnt ihr im Stadion aus der Third-Person spielen (© 2025 Blizzard )

Freja: Die neue Heldin für Overwatch 2

Ein weiteres Highlight des Updates ist die neue Heldin Freja, eine ehemalige Rettungsagentin, die sich nun als Kopfgeldjägerin durchschlägt. Sie kämpft mit einer explosiven Armbrust und kann mit einzigartigen Fähigkeiten das Schlachtfeld kontrollieren.

Eine neue Heldin kommt mit Saison 16. (© 2025 Blizzard )

Revdraw-Armbrust: Feuert eine Salve Bolzen ab

Feuert eine Salve Bolzen ab Anvisieren: Lässt euch tief durchatmen, um einen besonders mächtigen Bolzen zu laden

Lässt euch tief durchatmen, um einen besonders mächtigen Bolzen zu laden Hechtsprung: Ermöglicht ein schnelles Ausweichen und lädt gleichzeitig einen explosiven Bolzen nach

Ermöglicht ein schnelles Ausweichen und lädt gleichzeitig einen explosiven Bolzen nach Aufwind: Katapultiert euch in die Luft, um Gegner aus einer erhöhten Position anzugreifen

Katapultiert euch in die Luft, um Gegner aus einer erhöhten Position anzugreifen Bolaschuss (Ultimate): Fesselt einen Gegner und zieht ihn mit seinen Teammitgliedern zusammen

Freja wird mit Saison 16 veröffentlicht, doch Spieler können sie bereits in Saison 15 während eines Probewochenendes kostenlos testen. Außerdem wurde bereits der nächste Held mit dem Codenamen Aqua angekündigt, der mit Wasserkräften das Spielgeschehen beeinflussen soll.

Lootboxen kehren zurück – mit neuen Regeln

Eine weitere große Änderung betrifft die Rückkehr der Lootboxen. Blizzard hatte diese Mechanik ursprünglich mit Overwatch 2 abgeschafft, bringt sie nun aber mit einem neuen System zurück.

Spieler können Lootboxen durch wöchentliche Belohnungen, Event-Herausforderungen und den Battle Pass verdienen. Jede Box enthält kosmetische Extras, darunter Skins, Emotes und Sprays. Neu ist, dass Blizzard garantierte Belohnungen eingeführt hat:

Jede Lootbox enthält mindestens ein seltenes oder besseres Item.

Innerhalb von fünf Lootboxen ist mindestens ein episches Item garantiert.

Innerhalb von 20 Lootboxen ist mindestens ein legendäres Item garantiert.

Zusätzlich gibt es jetzt Legendäre Lootboxen. Diese enthalten garantiert mindestens einen legendären Gegenstand, können aber auch epische oder seltene Items beinhalten.

Overwatch 2 verändert sich grundlegend

Neben diesen großen Neuerungen gibt es auch Änderungen am Ranglistensystem: Saison 15 bringt eine vollständige Rücksetzung der Ranglisten und neue Belohnungen.

Doch das ist erst der Anfang: Blizzard plant weitere große Updates, darunter Heldenausschlüsse in Ranglistenspielen und ein neues Kartenabstimmungssystem. Overwatch 2 soll 2025 das bisher größte Jahr seiner Geschichte erleben – und dieses Update ist nur der Auftakt. Wir sind gespannt, ob die Änderungen gut bei den Spielern ankommen werden.

