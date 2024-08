Für nur 449 Euro bekommt ihr bei Aldi das Google Pixel 7 mit ganzen 256 GB Speicher. Und das kommt wohl gut an: Zum aktuellen Zeitpunkt (13. August, 13:25 Uhr) ist das Gerät bereits fast ausverkauft – so die Kennzeichnung im Online-Shop. Aber ist das wirklich ein guter Deal? Wir haben uns das einmal genauer angesehen.

In Kürze aber einmal festgehalten: Ja, Aldi hat einen guten Deal und ja ihr könnt mit dem Pixel 7 viel Spaß haben. Aber in spätestens drei Jahren wird das Smartphone gar keine Updates mehr erhalten. Mehr dazu weiter unten.

Lohnt sich das Pixel 7 für knapp 450 Euro?

Für euer Geld bekommt ihr ein Smartphone, das erstmals im zweiten Halbjahr 2022 das Licht der Welt erblickte und damals zu den Top-Smartphones des Jahres gehörte. Das ist nun allerdings bereits zwei Jahre her. So ist auch der Preis für das Handy schon deutlich gesunken. Aldi spricht zwar von 40 Prozent Rabatt, die beziehen sich aber auf die unverbindliche Preisempfehlung von 749 Euro.

Wir haben einmal nachgeschaut: Schon seit Mai 2024 ist das Handy für unter 500 Euro erhältlich, in den letzten drei Monaten habt ihr sogar nur noch 470 Euro oder weniger gezahlt. Demnach bietet Aldi zwar einen Bestpreis, der ist allerdings nur knapp 20 Euro vom Durchschnitt der letzten Monate entfernt.

Wie lange bekommt das Pixel 7 noch Updates? Laut Google erhält das Pixel 7 bis Oktober 2025 neue Android-Updates, in knapp einem Jahr ist hier also schon Schluss! Und bis Oktober 2027 gibt's neue Sicherheitsupdates. Innerhalb von drei Jahren ist das Handy softwareseitig also veraltet. Der direkte Konkurrent Laut Google erhält das Pixel 7 bis Oktober 2025 neue Android-Updates, in knapp einem Jahr ist hier also schon Schluss! Und bis Oktober 2027 gibt's neue Sicherheitsupdates.Der direkte Konkurrent Google Pixel 8a bekommt Android-Aktualisierungen UND Sicherheitspatches noch bis Mai 2031.

Zudem solltet ihr bedenken, dass ihr das Google Pixel 8a mit 256 GB Speicher bereits für knapp 100 Euro mehr bekommt. Zwar ist die Verarbeitung etwas weniger hochwertig als beim Pixel 7. Doch dafür erhaltet ihr ein noch neueres Gerät mit einer noch hochauflösenderen Kamera für euer Geld – das auch noch länger Updates erhält als das zwei Jahre alte Pixel 7.

Wieso ihr immer Tarif-Bundles gegenrechnen solltet

Viele Nutzer in Deutschland holen sich ihr Smartphone losgelöst vom Handytarif. Und das hat Sparpotenzial. Aber nicht immer. Ihr solltet vor einem Kauf immer einmal durchrechnen, was euch ein Bundle mit Handy und Tarif über die Laufzeit kosten wird – versus die Kosten für euren aktuellen Tarif über die Mindestlaufzeit plus Kaufpreis eures Wunschhandys im Laden.

Mit einem günstigen separaten Tarif und einem Deal wie der von Aldi könnt ihr gut fahren. Aber dann gibt es aber auch wieder Angebote wie beispielsweise das Pixel 8a mit 15-GB-Tarif bei Blau. Hier zahlt ihr über 36 Monate knapp 20 Euro plus 37 Euro Anzahlung. Effektiv also nur 397 Euro für das Google-Smartphone selbst, was 150 Euro unter dem Straßenpreis liegt.

Bedeutet in diesem Fall: Euer aktueller Handytarif müsste schon weniger als 10 Euro im Monat kosten, damit sich der Kauf des Pixel 8a im Laden für euch mehr lohnt als direkt über Blau. Deshalb empfehlen wir immer eine Gegenrechnung. Mal ist die "Kauf im Laden"-Variante günstiger. Mal die "Handy im Bundle mit Tarif"-Variante.