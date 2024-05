Google Pixel 8a im Kamera-Test von DxO: So gut sind die Fotos

Zusammenfassung:

DxO hat die Kamera des Google Pixel 8a getestet

Das Smartphone belegt den zweiten Platz in seiner Preisklasse

Auf Platz eins ist ein ehemaliges Oberklasse-Handy

Das Google Pixel 8a ist der Hoffnungsträger für viele, die ein günstiges Handy mit guter Kamera suchen. Doch kann das Smartphone die hochgesteckten Erwartungen auch erfüllen? Der Kamera-Test von DxO liefert die Antwort.

DxOMark gilt als die Anlaufstelle für Kamera-Tests. Das Google Pixel 8a ist das jüngste Smartphone, das sich einer gründlichen Prüfung durch die Experten unterziehen musste. Die Bewertung kann sich sehen lassen: Mit 136 Punkten belegt das Handy den zweiten Platz in seiner Preisklasse. Knapp hinter dem Pixel 7, das ursprünglich deutlich teurer war, inzwischen aber stark reduziert ist. Zur Einordnung: Mit 140 Punkten hat Dx= das Pixel 7 gleich gut bewertet wie das Samsung Galaxy S23 Ultra.

Fotos auf Pixel-8-Niveau

Dem Kamera-Test zufolge hat sich das Google Pixel 8a erwartungsgemäß gegenüber seinem Vorgängermodell verbessert. Insgesamt seien die Fotos fast so gut wie beim teureren Pixel 8. Besonders hervor heben die Tester die akkurate Belichtung, den Kontrast, den Detailgrad von Fotos und die gute Farbdarstellung. Luft nach oben gebe es dagegen bei der Aufnahme Videos.

Hier könne das Google Pixel 8a nicht ganz mit dem Pixel 8 (Pro) oder gar dem Pixel 7a mithalten. Wie erwartet gab es außerdem Abzüge für das fehlende Teleobjektiv. Denn dadurch müsst ihr euch mit einem digitalen Zoom begnügen. Allerdings gibt es in dieser Preisklasse auch kaum ein Handy mit Telelinse. Eine der wenigen Ausnahmen ist das Samsung Galaxy S23 FE. Selbst das Pixel 8 kann nicht mit einem optischen Zoom dienen.

Eine der besten Optionen für Sparfüchse

Trotz der genannten kleinen Unzulänglichkeiten sei die Kamera des Google Pixel 8a eine der besten Optionen im High-End-Segment. So bezeichnet DxO den Preisbereich von 400 bis 600 US-Dollar. In Deutschland bekommt ihr das Google-Handy regulär ab 549 Euro.

Wer eine bessere Kamera möchte, muss in der Regel deutlich mehr Geld in die Hand nehmen. Denn die Crème de la Crème ist erwartungsgemäß in der Oberklasse zuhause. Welche Geräte sich dazu zählen dürfen, erfahrt ihr in unserer großen Übersicht der besten Handy-Kameras.