Google Pixel 8a: So nutzt ihr Dual-SIM

Via Dual-SIM ermöglicht das Google Pixel 8a die Nutzung von zwei Tarifen bzw. Rufnummern auf einem Gerät. Wie das funktioniert und was die Voraussetzungen dafür sind, erfahrt ihr in diesem Ratgeber.

Inhaltsverzeichnis

So funktioniert Dual-SIM auf dem Pixel 8a

Da das Google Pixel 8a nur einen SIM-Kartenschacht mitbringt, funktioniert Dual-SIM hier nicht mit zwei physischen SIM-Karten. Stattdessen habt ihr folgende Optionen:

SIM-Karte + eSIM

eSIM + eSIM

Heißt: Mindestens einer der Tarife muss über eine eSIM laufen. Dabei handelt es sich nicht um eine Karte, sondern um einen fest verbauten Chip, der Tarifinformationen speichern kann. Beim Pixel 8a auch für zwei Tarife.

Dies erfolgt jeweils über ein sogenanntes eSIM-Profil, das ihr von eurem Mobilfunkanbieter erhaltet. Das Profil muss aktiviert werden, damit ihr eure Nummer nutzen könnt. Dafür sendet euch euer Provider einen QR-Code – je nach Anbieter digital oder per Post.

In der Regel könnt ihr dies sowohl direkt bei der Bestellung eines neuen Handyvertrags als auch nachträglich beantragen. Aber: Es gibt auch Provider, die eSIMs gar nicht oder nur für bestimmte Vertragstypen anbieten.

Dual-SIM auf dem Pixel 8a einrichten

Um Dual-SIM auf dem Google Pixel 8a nutzen zu können, müsst ihr dies in den Einstellungen des Handys einrichten. Haltet euch an folgende Schritte:

Öffnet die "Einstellungen" Tippt auf "Netzwerk und Internet" Tippt das Plus-Icon neben "Mobilfunknetz" Tippt auf "Stattdessen SIM herunterladen?" Tippt bei "Zwei SIM-Karten verwenden?" auf "Ja"

Nun müsst ihr den eSIM-Tarif für das Google Pixel 8a einrichten. Dafür scannt ihr den zugehörigen QR-Code mit der Kamera des Handys, das sich dann um alles Weitere kümmert.

Dual-SIM mit zwei eSIMs

Möchtet ihr Dual-SIM auf dem Google Pixel 8a mit zwei eSIMs verwenden, befolgt ihr unsere Anleitung einfach ein zweites Mal.

Dual-SIM-Einstellungen: Welcher Tarif wofür?

Habt ihr Dual-SIM auf dem Google Pixel 8a eingerichtet, könnt ihr festlegen, welche (e)SIM jeweils zum Telefonieren, für mobile Datennutzung und für den SMS-Versand zum Einsatz kommen soll. So könnt ihr zum Beispiel auch die berufliche und private Nutzung voneinander trennen. Und so geht's:

Öffnet die "Einstellungen" Folgt dem Pfad "Netzwerk und Internet | SIM-Karten | Ihr Netzwerk" Tippt jeweils bei "Daten", "Anrufe" oder "SMS" auf den Tarif, den ihr nutzen möchtet. Für "Anrufe" und "SMS" könnt ihr hier optional einstellen, dass euch das Pixel 8a "Jedes Mal fragen" soll, welche (e)SIM gewünscht ist.