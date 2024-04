Sparmaßnahmen für Google Pixel 8a: Bilder zeigen, wieso es so günstig wird

Das Wichtigste in Kürze

Es gibt neue Renderbilder zum Google Pixel 8a

Der Display-Rand scheint relativ breit auszufallen

Die Rückseite aus Plastik ist in vier Farben zu sehen

Wie sein Vorgänger wird das Google Pixel 8a ein günstiger Ableger des Standardmodells. Wo der Hersteller unter anderem den Rotstift angesetzt hat, lässt ein neuer Bilder-Leak erkennen.

Im Großen und Ganzen scheint das Pixel 8a ein sehr ähnliches Design zu erhalten wie das Standardmodell – wie schon zuvor geleakte Abbildungen andeuten. Beim Blick auf die von Leak-Experte Evan Blass veröffentlichten Bilder fällt aber direkt der vergleichsweise breite Display-Rand auf. Vor allem unten grenzt ein dicker schwarzer Balken an den Bildschirm an, wie ihr euch in folgendem Post von anschauen könnt. Der nachfolgende Beitrag zeigt das Handy in weiteren mutmaßlich geplanten Farben.

Beim Standardmodell fällt der Rand an allen Seiten deutlich schmaler aus. Allzu überraschend ist das nicht, denn richtig dünne Bildschirmränder sind üblicherweise Oberklasse-Handys vorbehalten. Das Google Pixel 8a spielt aller Voraussicht nach eine Liga darunter.

Zum Vergleich: So schmal fallen die Ränder beim Pixel 8 (links) und Pixel 8 Pro aus. (© 2023 Google / CURVED )

Rückseite aus Plastik

Wie aus früheren Leaks hervorgeht, setzt Google beim Pixel 8a außerdem auf eine Rückseite aus Plastik – statt auf einen Glasüberzug wie beim Standardmodell. Wie sich diese Sparmaßnahme auf die Optik auswirkt, ist in Renderbildern immer schwer zu beurteilen. Zumindest aber bieten die Bilder weiter oben einen Vorgeschmack auf die Farbauswahl: Offenbar wird es ein grünes, blaues, schwarzes und cremefarbenes Modell geben.

Geht Google gegen den Trend?

Wohl keine Sparmaßnahme, aber dennoch bemerkenswert ist der offenbar überaus runde Gehäuserahmen des Pixel 8a. Während viele Hersteller zuletzt eher auf flachere Rahmen gesetzt haben, scheint Google hier voll auf Rundungen zu setzen. Zwar ist auch das Pixel 8 bereits an den Seiten abgerundet, aber nicht in dem Maße, wie es beim Pixel 8a der Fall zu sein scheint.

Das wäre auch ein Unterschied zum wohl größten Konkurrenten des Mittelklasse-Smartphones: Beim Galaxy A55 hat sich Samsung für den entgegengesetzten Weg entschieden und den Rahmen gegenüber dem Vorgängermodell abgeflacht.