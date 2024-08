Google hat die Pixel 9-Serie offiziell präsentiert. Die neuen Modelle Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL kommen mit überarbeitetem Design und verbesserten technischen Features. Was die neuen Smartphones ausmacht, erfahrt ihr hier.

Die Pixel 9-Serie setzt auf ein neues Design mit einer seidenmatten Glasrückseite und einem glänzenden Metallrahmen. Besonders ins Auge fällt die überarbeitete Kameraleiste, die aus dem Gehäuse sichtbar hervorsteht und einige Blicke auf sich ziehen dürfte. Alle Modelle setzen auf diese neue Optik.

Erstmals zwei Pro-Modelle

Das Pixel 9 Pro gibt es erstmals in zwei Größen: mit einem 6,3-Zoll-Display (in dieser Größe gibt's auch das Pixel 9) oder in der größeren XL-Version mit 6,8 Zoll. Beide Pro-Modelle sind mit einem Super Actua-Display ausgestattet, das im Vergleich zu früheren Modellen heller ist (bis zu 3000 cd/m²). Das Actua-Display des günstigeren Pixel 9 ist nicht ganz so hell (bis zu 2700 cd/m²).

Dafür bieten alle Modelle 120 Hz – nur die Pro-Modelle können allerdings variabel zwischen 1 und 120 Hz wechseln (was der Akkulaufzeit zugute kommt). Beim Pixel 9 bietet Google nur 60 oder 120 Hz.

(© 2024 Google ) So sieht das Pixel 9 Pro aus. Die Kanten erinnern an aktuelle iPhones (© 2024 Google ) Das Pixel 8 Pro besitzt auch ein Zoom-Objektiv (© 2024 Google ) Auch das Pixel 9 Pro gibt es in einem Rosaton (© 2024 Google ) Das Google Pixel 9 Pro bietet ein sehr helles Display (© 2024 Google ) Gerät heutzutage fast in Vergessenheit: Auch mit dem Pixel 9 Pro kann man telefonieren

Neue Technik unter der Haube

Im Inneren der Pixel 9-Modelle arbeitet der Google Tensor G4-Prozessor, der für die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) optimiert wurde. Dieser Prozessor soll die Performance bei alltäglichen Anwendungen wie dem Starten von Apps oder dem Surfen im Netz verbessern.

Gestützt wird der Chip durch ganze 16 GB RAM in den Pro-Modellen (Pixel 9: 12 GB RAM). Mit der KI-Funktion Gemini Live können Nutzer interaktiver mit ihrem Smartphone kommunizieren, heißt es laut Google.

Hochauflösende Kameras für Pro-Modelle

Die Hauptkameras der neuen Modelle bieten ebenfalls höhere Auflösungen: Das Pixel 9 sowie das Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL sind jeweils mit einer 50-Megapixel-Hauptkamera und einer 48-MP-Ultraweitwinkelkamera ausgestattet. Die höheren Auflösungen sollen besonders bei Aufnahmen in herausfordernden Lichtverhältnissen eine bessere Bildqualität ermöglichen.

Speziell die Pro-Modelle verfügen zudem über ein Teleobjektiv, das einen fünffachen optischen Zoom mitbringt und mit 48 MP auflöst. Auch die Frontkamera wurde überarbeitet und bietet beim Pixel 9 Pro und 9 Pro XL eine Auflösung von 42 Megapixeln, um bei schlechten Lichtverhältnissen bessere Bilder zu liefern. Das Pixel 9 kommt hingegen mit einer 10,5-MP-Frontkamera.

Preis und Verfügbarkeit

Die neuen Pixel 9-Modelle können ab sofort vorbestellt werden. Die Preise für die verschiedenen Modelle liegen bei:

Pixel 9: 899 Euro

Pixel 9 Pro: 1099 Euro

Pixel 9 Pro XL: 1199 Euro

Google garantiert für die gesamte Pixel 9-Serie sieben Jahre lang Software-Updates, einschließlich Sicherheitsupdates und der sogenannten Pixel Drops, die regelmäßig neue Funktionen und Verbesserungen auf die Geräte bringen. Die Auslieferung der Smartphones beginnt in den nächsten Wochen ab dem 9. September 2024.