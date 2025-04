Schlechte Nachrichten für alle, die sich eine PS5 Digital Edition zulegen wollten: Seit heute ist die Konsole teurer. Sony hat den Preis in Europa erhöht – mit Verweis auf die aktuell angespannte Weltwirtschaft.

Ab sofort kostet die PlayStation 5 Digital Edition in Europa 499 Euro. Damit ist der Preis seit der letzten Anpassung im Jahr 2022 um 50 Euro gestiegen. Sony nennt als Gründe für diesen Schritt eine hohe Inflation sowie starke Schwankungen bei den Wechselkursen. In einem offiziellen Statement bezeichnet der Konzern die Erhöhung als "schwierige Entscheidung" – sieht sich angesichts der globalen Lage aber offenbar dazu gezwungen.

Nur ein Modell betroffen

Wichtig zu wissen: Der höhere Preis gilt ausschließlich für die Digital Edition – also die PS5 ohne Disc-Laufwerk. Die klassische Version mit Blu-ray-Player bleibt weiterhin zum bisherigen Preis erhältlich. Auch an der im letzten Jahr erschienenen PS5 Pro ändert sich nichts. Damit setzt Sony gezielt bei der Einstiegsvariante an – möglicherweise, weil sie bei vielen als günstigste Möglichkeit galt, in die aktuelle Konsolengeneration einzusteigen.

Für euch bedeutet das: Wer noch auf ein späteres Angebot spekuliert hat, muss sich nun auf ein höheres Preisniveau einstellen – zumindest, solange Sony keine weiteren Änderungen ankündigt.

Lohnt sich die PS5 Digital Edition jetzt noch?

Ob sich der Kauf der PS5 Digital Edition auch mit dem neuen Preis lohnt, hängt davon ab, wie ihr spielt. Wenn ihr ohnehin auf digitale Spiele setzt und keine Discs mehr nutzt, bleibt diese Variante weiterhin die empfehlenswertere im Vergleich zur Standard-PS5. Der Preisvorteil schrumpft allerdings spürbar – und damit auch der Reiz für viele Sparfüchse.

Dass Sony die Preiserhöhung ausgerechnet in wirtschaftlich angespannten Zeiten umsetzt, dürfte nicht bei allen gut ankommen. Doch das Beispiel zeigt: Selbst große Player wie Sony bleiben von der globalen Situation nicht unberührt – und wir Konsolenspielerinnen und -spieler müssen es am Ende mitbezahlen.

