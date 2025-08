Ein bekannter Tech-YouTuber will erste Infos zur PlayStation 6 und einem begleitenden neuen Sony-Handheld aufgespürt haben. Besonders spannend: mögliche technische Daten, ein realistischer Preisfokus und ein überraschend naher Release PS6.

Laut "Moore’s Law Is Dead" – einem YouTuber mit Fokus auf Hardware-Leaks – könnte der Release der PS6 bereits Mitte 2027 erfolgen. Die Infos stammen teils aus älteren AMD-Dokumenten, kombiniert mit neueren Details zur Chip-Partnerschaft zwischen Sony und AMD. Auch ein mobiler Ableger mit dem Codenamen "Canis" ist demnach in Arbeit. Beide Geräte sollen genug Leistung bieten, ohne preislich auszuufern.

PS6: Mehr Grafikpower, aber mit Augenmaß

Die Konsole hört intern auf den Codenamen "Orion" und soll mit moderner AMD-Technik ausgestattet sein: Acht Zen-6-Kerne (oder neuer), bis zu 48 RDNA-5-Recheneinheiten bei 3 GHz, GDDR7-Speicher über ein 160- bis 192-Bit-Interface. Damit peilt Sony laut Leak rund die dreifache Raster-Leistung der PS5 an.

Spannend ist, dass Sony offenbar nicht um jeden Preis auf maximale Power setzt. Stattdessen liegt der Fokus wohl auf einer praxistauglichen Performance – ideal für 4K mit 120 Bildern pro Sekunde samt Raytracing. Denn: Mehr schaffen aktuelle Fernseher meist gar nicht. Ein übertriebener Leistungssprung würde die Konsole nur unnötig verteuern – und das will Sony offenbar vermeiden.Angeblich peilt der Hersteller ein ähnliches Preisniveau an wie bei der PS5.

Sony-Handheld: PS5-Spiele für unterwegs?

Auch der neue Sony-Handheld soll 2027 erscheinen und auf den Codenamen "Canis" hören. Technisch erwartet euch laut Leak ein kompaktes Gerät mit vier Zen-6c-Kernen, bis zu 20 RDNA-5-Recheneinheiten und LPDDR5X-RAM. Die Grafikleistung soll etwa halb so stark wie bei der PS5 ausfallen – und dennoch genug für viele aktuelle Games sein.

Der Handheld ist demnach mit einem Touchscreen, einem USB-C-Port mit Videoausgabe und Rückwärtskompatibilität für PS4- und PS5-Spiele geplant. Moore’s Law Is Dead hält es sogar für möglich, dass das Gerät noch kompakter als die erste Switch ausfallen könnte. Kosten soll der Sony-Handheld in etwa so viel wie die Nintendo Switch 2 aktuell.

Unterm Strich wirkt Sonys nächste Hardwaregeneration bislang weniger wie ein riesiger Technologiesprung – und mehr wie eine wohlüberlegte Weiterentwicklung. Wenn der Preis stimmt, könnte genau das die richtige Strategie für den nächsten PlayStation-Launch sein.

