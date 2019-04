PlayStation Now: Im April erwarten euch "Metal Gear Solid" und "Star Wars"

Sony hat bekannt begeben, welche Titel den Spielekatalog von PlayStation Now ab April 2019 ergänzen. Das Highlight unter diesen Games dürfte "Metal Gear Solid V: The Phantom Pain" sein. Abonnenten der Spielflatrate erhalten aber auch Zugriff auf diverse weitere interessante Titel.

"Metal Gear Solid V: The Phantom Pain" ist der letzte von Hideo Kojima entwickelte Teil der Stealth-Action-Reihe und liefert euch eine großen offene Spielwelt, in der ihr auch verschiedene Basen infiltrieren müsst . Zudem kommt "Metal Gear Solid V: Ground Zeroes": Das Spiel ist im Grunde der Prolog zu "Phantom Pain", hat jedoch eine sehr kurze Spieldauer.

Drei "Star Wars"-Spiele für PlayStation Now

Wer sich dagegen eher für "Star Wars" begeistert, könnte an drei ursprünglich für die PlayStation 2 erschienenen Titeln besonderen Gefallen finden. "Star Wars Bounty Hunter" lässt euch in die Rolle des Kopfgeldjägers Jango Fett schlüpfen. In "Star Wars Jedi Starfighter" erwarten euch hingegen Weltraumschlachten, die ihr in unterschiedlichen Raumschiffen bestreitet.

"Star Wars Racer Revenge" wiederum ist ein Rennspiel: Ihr wählt aus unterschiedlichen Charakteren euren Favoriten aus. Jeder davon bringt seinen eigenen Podracer mit. Fans der Filme kennen dieses Gefährt sicherlich noch aus "Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung". Alle Titel, die im April 2019 zu PlayStation Now hinzustoßen, entnehmt ihr der folgenden Übersicht: