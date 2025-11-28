Poco F8 Pro im Black Friday Deal – lohnt sich das brandneue Xiaomi-Handy?

Mit dem Poco F8 Pro ist auch das zweite von Xiaomis brandneuen Smartphones unter Amazons Black Friday Deals zu finden. Lohnt sich das Angebot oder solltet ihr hier lieber passen?

Poco F8 Pro: Das Black Friday Angebot im Überblick

Gerät: Xiaomi Poco F8 Pro

Speicher: 12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB

Farben: Schwarz, Blau, Titan

Schwarz, Blau, Titan Inklusive: SIM-Pin, USB-C-Kabel, Hülle, Ringhalter

SIM-Pin, USB-C-Kabel, Hülle, Ringhalter Preis: ab 519,90 € (Gratisversand) -> 50 € weniger mit Spar-Abo

Händler: Amazon

Wie gut ist der Black Deal zum Poco F8 Pro?

Auf jeden Fall! Das Poco F8 Ultra ist erst vor wenigen Tagen erschienen und ist nur für einen kurzen Zeitraum so günstig erhältlich. Anschließend dürfte es monatelang dauern, bis ihr das Xiaomi-Smartphone wieder so günstig erhaltet. Das Black Friday Angebot für 519,90 € statt 649,90 € spart euch satte 130 €.

Gut zu wissen außerdem: Das noch bessere Xiaomi Poco F8 Ultra ist bei Amazon derzeit ebenfalls um 130 € reduziert – und kostet dort aktuell 699,90.

Lohnt sich das Poco F8 Pro?

Das Xiaomi Poco F8 Pro bietet eine beeindruckende Ausstattung zu einem fairen Preis. Unter anderem erwartet euch ein 6,6 Zoll großes OLED-Display mit 120 Hz, das bei Bedarf sehr hell werden kann und damit im Freien problemlos ablesbar ist.

Auch die Leistung ist auf Top-Niveau, dank Qualcomms Flaggschiff-Chip Snapdragon 8 Elite, der bislang nur in deutlich teureren Handys zum Einsatz gekommen ist. Damit ist das Poco F8 Pro auch für Gaming hervorragend aufgestellt. Überzeugen kann zudem die 50-MP-Triple-Kamera, die ein Teleobjektiv mit optischem 2,5x-Zoom beinhaltet.

Das Poco F8 Pro unterstützt Reverse Charging (© 2025 Xiaomi )

Weit voraus ist das Poco F8 Pro beim Akku: 6120 mAh Akkukapazität bedeuten eine lange Laufzeit und wenn das Xiaomi-Handy doch mal an die Steckdose muss, dann nur ganz kurz: Dank 100W HyperCharge lässt sich das Poco F8 Pro in nur 37 Minuten voll aufladen. Via USB-C kann das Poco F8 Pro außerdem andere Handys mit Strom versorgen. Abgerundet wird das überzeugende Komplett-Paket durch IP68-Wasserschutz und eine Update-Garantie bis 2031, die das Poco F8 Pro sehr zukunftssicher macht.

Fazit zum Angebot Francis Lido Das Poco F8 Pro ist bereits zum regulären Preis ein richtig guter Deal. Zum Black Friday bekommt ihr das brandneue Xiaomi-Handy noch mal 130 € günstiger. Hier könnt ihr bedenkenlos zuschlagen.

