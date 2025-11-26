Aktuelle Handy-Deals
Poco F8 Ultra vorgestellt: Xiaomi-Angriff auf das Galaxy S25 Ultra

Das Poco F8 Ultra ist offiziell
Das Xiaomi Poco F8 Ultra bietet Premium-Ausstattung zum kleinen Preis (© 2025 Xiaomi / Poco )
profile-picture

CURVED Redaktion

CURVED ist die Heimat für deinen digitalen Lifestyle. Wir leben und lieben Technik sowie informative und unterhaltsame Artikel über spannende Produkte.

Artikel aktualisiert 26.11.25

Xiaomi hat mal wieder einen echten Preis-Leistungs-Kracher in petto: Das Poco F8 Ultra startet ab sofort weltweit – und das mit High-End-Ausstattung zum kleinen Preis. Mit an Bord sind ein brandneuer Top-Prozessor, ein großes und extrem helles Display, spannende Kamera-Hardware und ein Monster-Akku.

Mit dem Poco F8 Ultra bringt Xiaomi erstmals ein Smartphone mit dem neuen, bärenstarken Snapdragon 8 Elite Gen 5 global auf den Markt. Der starke Chip verspricht nicht nur Top-Leistung, sondern setzt das Handy auch in direkte Konkurrenz zu deutlich teureren Flaggschiffen wie dem Samsung Galaxy S25 Ultra. Im Vergleich zum Vorgänger, dem Poco F7 Ultra, fällt das neue Modell dabei ein Stück größer aus – vor allem das 6,9 Zoll große AMOLED-Display trägt dazu bei. Gleichzeitig ist das Gehäuse minimal dünner geworden.

Xiaomi Poco F7 Pro
Flaggschiff-Features zum Mittelklasse-Preis
Xiaomi Poco F7 Pro

Das Xiaomi Poco F7 Pro ist unser Tipp für anspruchsvolle Sparfüchse. Das Handy bietet in vielen Bereichen Oberklasse-Ausstattung zum Mittelklasse-Preis. Besondere Highlights: das superschnelle Aufladen, der Flaggschiff-Chip und der Riesen-Akku.

  • ohne Vertrag
ab 599,90 € Amazon

Viel Bildschirm, viel Leistung, viel Ausdauer

Das Riesen-Display des Poco F8 Ultra liefert eine Bildwiederholrate von 120 Hz und erreicht eine enorme Helligkeit von bis zu 3.500 Nits – ideal für alle, die oft draußen unterwegs sind. Die Auflösung liegt bei 2608 x 1200 Pixeln, was für ein gestochen scharfes Bild sorgt. Xiaomi spendiert dem neuen Modell zudem gleich drei Lautsprecher, inklusive eines Subwoofers, der in Zusammenarbeit mit Bose abgestimmt wurde. Klanglich dürfte das also richtig Spaß machen.

Auch fotografisch will das Poco F8 Ultra punkten: Drei 50-MP-Kameras auf der Rückseite decken alle wichtigen Bereiche ab – darunter ein 5-fach-Teleobjektiv mit optischer Bildstabilisierung. Für Selfies steht eine 32-MP-Frontkamera bereit. Apropos Energie: Der Akku wächst auf satte 6.500 mAh, was im Vergleich zum Vorgänger ein ordentliches Plus bedeutet und viele andere aktuelle Flaggschiffe altaussehen lässt. Geladen wird entweder kabelgebunden mit 100 W oder kabellos mit 50 W – also jeweils enorm schnell.

Preis und Verfügbarkeit: Frühbesteller sparen

Das Poco F8 Ultra ist ab sofort erhältlich und kostet in der Einstiegsvariante mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher 829,90 €. Für 899,90 € gibt es 16 GB RAM und 512 GB Speicher. Ein ziemlich fairer Deal für ein Smartphone, das technisch ganz oben mitspielen will, aber preislich deutlich drunter liegt. Wer schnell ist, bekommt das Poco F8 Ultra bis zu, 10. Dezember beim Hersteller sogar noch günstiger:

  • 12 GB / 256 GB: 699,90 € (130 € günstiger) + Xiaomi Smart Band 9 Pro gratis
  • 16 GB / 512 GB: 749,90 € (150 € günstiger) + Xiaomi Gaming Monitor G27i gratis

Geräte im Vergleich

Geräte-Abbildung
Xiaomi Poco F8 Ultra
Hersteller
Xiaomi
Modell
Xiaomi Poco F8 Ultra
Zur Produktübersicht
Aktuelle Deals
Display und Gehäuse
Display-Größe 6.9 Zoll
Auflösung 2608x1200 Pixel
Pixeldichte 416 ppi
Technologie AMOLED
Frequenz 60 bis 120 Hz
Display-Schutz POCO Schutzglas
Maße Größe 163.33x77.82x7.9 mm
Material Glasfaser (Rückseite), Aluminium (Rahmen)
Farben Denim Blue, Black
Gewicht 218 g
Wasserdicht IP68
Leistungsmerkmale
Chipsatz Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Taktrate 4.6 GHz
AnTuTu
Klasse Oberklasse
Installierter RAM 12 / 16 GB RAM
Interner Speicher 256 / 512 GB
Akkuleistung 6500 mAh Kapazität
Akkulaufzeit Kontinuierliche Nutzung: 15 h
Wireless Charging Ja (50 W) h
Sicherheit Fingerabdruck
Betriebssystem Android 16 (ab Werk)
Update-Zeitraum Updates bis 2031
Kamera
Hauptkamera 50 (Hauptlinse) + 50 (5x-Tele) + 50 (Ultraweitwinkel)
Frontkamera 32 MP
Konnektivität
Anschlüsse USB-C
microSD Nein
Dual-SIM Ja
NFC Ja
4G LTE Ja
5G Ja
Preis
UVP Ab 829.9 Euro (UVP)

