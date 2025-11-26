Xiaomi hat mal wieder einen echten Preis-Leistungs-Kracher in petto: Das Poco F8 Ultra startet ab sofort weltweit – und das mit High-End-Ausstattung zum kleinen Preis. Mit an Bord sind ein brandneuer Top-Prozessor, ein großes und extrem helles Display, spannende Kamera-Hardware und ein Monster-Akku.
Mit dem Poco F8 Ultra bringt Xiaomi erstmals ein Smartphone mit dem neuen, bärenstarken Snapdragon 8 Elite Gen 5 global auf den Markt. Der starke Chip verspricht nicht nur Top-Leistung, sondern setzt das Handy auch in direkte Konkurrenz zu deutlich teureren Flaggschiffen wie dem Samsung Galaxy S25 Ultra. Im Vergleich zum Vorgänger, dem Poco F7 Ultra, fällt das neue Modell dabei ein Stück größer aus – vor allem das 6,9 Zoll große AMOLED-Display trägt dazu bei. Gleichzeitig ist das Gehäuse minimal dünner geworden.
Viel Bildschirm, viel Leistung, viel Ausdauer
Das Riesen-Display des Poco F8 Ultra liefert eine Bildwiederholrate von 120 Hz und erreicht eine enorme Helligkeit von bis zu 3.500 Nits – ideal für alle, die oft draußen unterwegs sind. Die Auflösung liegt bei 2608 x 1200 Pixeln, was für ein gestochen scharfes Bild sorgt. Xiaomi spendiert dem neuen Modell zudem gleich drei Lautsprecher, inklusive eines Subwoofers, der in Zusammenarbeit mit Bose abgestimmt wurde. Klanglich dürfte das also richtig Spaß machen.
Auch fotografisch will das Poco F8 Ultra punkten: Drei 50-MP-Kameras auf der Rückseite decken alle wichtigen Bereiche ab – darunter ein 5-fach-Teleobjektiv mit optischer Bildstabilisierung. Für Selfies steht eine 32-MP-Frontkamera bereit. Apropos Energie: Der Akku wächst auf satte 6.500 mAh, was im Vergleich zum Vorgänger ein ordentliches Plus bedeutet und viele andere aktuelle Flaggschiffe altaussehen lässt. Geladen wird entweder kabelgebunden mit 100 W oder kabellos mit 50 W – also jeweils enorm schnell.
Preis und Verfügbarkeit: Frühbesteller sparen
Das Poco F8 Ultra ist ab sofort erhältlich und kostet in der Einstiegsvariante mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher 829,90 €. Für 899,90 € gibt es 16 GB RAM und 512 GB Speicher. Ein ziemlich fairer Deal für ein Smartphone, das technisch ganz oben mitspielen will, aber preislich deutlich drunter liegt. Wer schnell ist, bekommt das Poco F8 Ultra bis zu, 10. Dezember beim Hersteller sogar noch günstiger:
- 12 GB / 256 GB: 699,90 € (130 € günstiger) + Xiaomi Smart Band 9 Pro gratis
- 16 GB / 512 GB: 749,90 € (150 € günstiger) + Xiaomi Gaming Monitor G27i gratis
Geräte im Vergleich
|Geräte-Abbildung
|Hersteller
|
Xiaomi
|Modell
|
Xiaomi Poco F8 Ultra
|Aktuelle Deals
|
|Display und Gehäuse
|Display-Größe
|6.9 Zoll
|Auflösung
|2608x1200 Pixel
|Pixeldichte
|416 ppi
|Technologie
|AMOLED
|Frequenz
|60 bis 120 Hz
|Display-Schutz
|POCO Schutzglas
|Maße Größe
|163.33x77.82x7.9 mm
|Material
|Glasfaser (Rückseite), Aluminium (Rahmen)
|Farben
|Denim Blue, Black
|Gewicht
|218 g
|Wasserdicht
|IP68
|Leistungsmerkmale
|Chipsatz
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Taktrate
|4.6 GHz
|AnTuTu
|Klasse
|Oberklasse
|Installierter RAM
|12 / 16 GB RAM
|Interner Speicher
|256 / 512 GB
|Akkuleistung
|6500 mAh Kapazität
|Akkulaufzeit
|Kontinuierliche Nutzung: 15 h
|Wireless Charging
|Ja (50 W) h
|Sicherheit
|Fingerabdruck
|Betriebssystem
|Android 16 (ab Werk)
|Update-Zeitraum
|Updates bis 2031
|Kamera
|Hauptkamera
|50 (Hauptlinse) + 50 (5x-Tele) + 50 (Ultraweitwinkel)
|Frontkamera
|32 MP
|Konnektivität
|Anschlüsse
|USB-C
|microSD
|Nein
|Dual-SIM
|Ja
|NFC
|Ja
|4G LTE
|Ja
|5G
|Ja
|Preis
|UVP
|Ab 829.9 Euro (UVP)
