Viele von euch haben es sich schon ewig gewünscht – jetzt wird es Realität: Pokémon Go schaltet in dieser Woche das Remote-Trading frei. Damit könnt ihr eure begehrten Taschenmonster künftig auch aus der Ferne tauschen. Die Basis dafür ist eine neue Freundschaftsstufe, die den passenden Namen "Forever Friends" trägt.

Bisher musstet ihr für jeden Tausch Seite an Seite mit eurem Gegenüber stehen. Mit dem neuen Update öffnet sich die Tür zu weltweiten Deals: Sobald ihr mit einem anderen Trainer die Forever-Friend-Stufe erreicht habt, lässt sich über große Distanz tauschen.

So funktioniert der neue Pokémon-Tausch

Der Tausch über lange Distanzen ist ganz einfach. Befolgt diese drei Schritte:

Markiert geeignete Pokémon mit dem Remote-Trade-Tag. Das verrät euren engsten In-Game-Buddys, welche Pokémon ihr freigeben möchtet. Beide Seiten wählen jeweils bis zu drei Favoriten aus dem Angebot des anderen. Bestätigt den finalen Tausch.

Ihr könnt jederzeit abbrechen und neu starten – falls euch doch ein besserer Kandidat in die Quere kommt.

So sammelt ihr Friendship Points für Remote-Trades

Um die neue Tauschstufe zu erreichen, müsst ihr fleißig gemeinsame Aktivitäten durchführen. Freundschaftspunkte bekommt ihr, wenn ihr:

miteinander kämpft

Geschenke austauscht

die alten Tauschoptionen nutzt

Pro Tag gibt’s nur einen Punkt pro Trainer, aber wöchentliche Gruppenaufgaben können euch zusätzlich belohnen.

Besonders praktisch: Mit Forever Friends lässt sich das Remote-Trading mehrfach wiederholen, sobald ihr die nötigen Punkte erneut erspielt habt. Und ja – sogar Lucky Pokémon lassen sich über die Distanz verschicken. Außerdem zählen Remote-Trades nicht als Spezialtausch, selbst wenn es sich um seltene Monster handelt.

Diese Pokémon bleiben vom Remote-Trading ausgeschlossen

Trotz aller neuen Freiheiten gibt es eine Reihe von Pokémon, die Niantic nicht über Distanz freigibt. Dazu gehören:

frisch gefangene Pokémon der letzten 30 Tage

bereits getauschte Exemplare

Schatten-Pokémon

Mysteriöse Pokémon

Pokémon in Arenen

aktive Mega-Entwicklungen

Fusionsformen

die gekrönten Varianten von Zacian und Zamazenta

Wer gerade sein Buddy-Monster ausführt oder ein Pokémon an einem Playground platziert hat, kann dieses ebenfalls nicht remote handeln.

Zum Abschluss gibt’s noch eine kleine, aber feine Änderung: Niantic erhöht das Freundeslimit. Statt bisher 450 könnt ihr künftig bis zu 650 Spieler hinzufügen – in mehreren Schritten über die kommenden Wochen verteilt.

