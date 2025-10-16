Pokémon Legenden: Z-A in der Test-Übersicht – lohnt sich der neue Titel?

Pokémon Legenden: Z-A ist endlich für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erschienen, aber wie gut ist das heiß erwartete Spiel wirklich? Meinungen von bekannten Gaming-Größen gibt es dazu viele. Hier präsentieren wir euch eine Übersicht mit Wertungen von wichtigen Testern. Ist der neue Teil einstimmig ein Hit? Das erfahrt ihr hier.

Jetzt bei Amazon: Pokémon Legenden: Z-A (Switch 2) ab 55 Euro kaufen

Auf der Seite Metacritic zeigt sich ein eindeutiges Bild: Der Metascore (also ein Durchschnittswert aller Wertungen) liegt bei 80 Punkten. Tendenziell ist Pokémon Legenden: Z-A damit ein Hit. Wenngleich der Vorgänger Pokémon Legenden: Arceus mit einem Schnitt von 83 Punkten noch etwas besser dasteht.

Beim genaueren Blick zeigt sich: Frei von Kritik ist Legenden: Z-A in den Tests aber auch nicht. Stand jetzt (16. Oktober 2025) basiert der Score auf 52 Reviews.

(© 2025 CURVED )

Kritik zu Z-A: Durchwachsen statt Hit

Zackerie Fairfax von Dexerto vergibt lediglich 60 Prozent. Urteil: "Brillante Kämpfe, aber sonst nichts". Die Story warte zwar auch mit emotionalen Wendungen auf, spiele im fast permanenten Kampfgetümmel Nebensache. Erkundung sei im Vergleich zum Vorgänger auch eingedampft worden und beschränke sich auf kleinere Areale, was besonders schade sei, da neue Gebiete zu erforschen für den Tester schon immer einen besonderen Reiz von Pokémon darstellte. Apropos Vorgänger: Der machte vor allem auch durch unschöne Performance-Probleme auf der ersten Switch von sich reden. Z-A laufe auf der Nintendo Switch 2 dafür stets flüssig.

Alana Hague von Nintendolife pflichtet Dexerto zumindest in Teilen bei: Der eingeschränkte Erkundungsaspekt – Pokémon Legenden: Z-A spielt ausschließlich in Illumina City – sei enttäuschend und nehme dem Titel etwas der "Pokémon-Magie". Immerhin zückte sie am Ende eine 7/10, nicht zuletzt auch dank des neuen Echtzeit-Kampfsystems.

Eleen Reinke von GamePro findet zudem, dass der Titel mit seiner veralteten – und vom Setting her eintönigen – Grafik zu kämpfen hat. In der Endwertung von immer noch guten 76 Punkten bemängelt sie außerdem wichtige Elemente wie Story und Missionsinhalte. Letztere folgen demnach zu sehr einem Muster. Während die Handlung eher "zweckmäßig" sei.

Jetzt Pokémon Legenden: Z-A bei Amazon sichern:

Lob: Für andere gar das beste Pokémon der letzten zehn Jahre

Dann gibt es aber auch Tests wie den des deutschen Spielemagazins 4P. "Der beste Serienteil der letzten Dekade", heißt es hier gleich in der Überschrift. Im Fazit zückt Tester Jonas Höger die 9/10. Bekrittelt werden unter anderem "Stellenweise unschöne oder flache Texturen", gelobt aber die "schlichte, aber schicke Präsentation passend zum futuristischen Stadtumbau". Weitere positive Aspekte wie Kampfsystem, Leveldesign, viele unterschiedliche Spielmodi und Komfortfunktionen wiegen hier kleinere Mankos wie fehlende Sprachausgabe oder so manche eher dröge Nebenquest auf.

Dem schließt sich auch Austin King von Screen Rant an. Er hat Pokémon Legenden: Z-A im Test mit einer 90er-Wertung versehen. Das Fazit? Legenden: Z-A sei einer er besten Teile der gesamten Pokémon-Reihe.

Anderem Testern gefallen vor allem auch die Mega-Entwicklungen und dass Grinding kaum nötig ist. Pokémon zu fangen sei ohnehin so spaßig wie eh und je. Ein Grafikfeuerwerk biete das Spiel zwar nicht (wie auch die kritischen Stimmen klar anmerkten), aber das dürften Fans inzwischen gewohnt sein – und bei den inneren Werten scheint Pokémon Legenden Z-A viele Tester überzeugen zu können.

Leistungsstarker Konsolen-Hit Nintendo Switch 2 Die Switch 2 sorgt für Spielspaß am TV oder im Handheld-Modus. Sie ist abwärtskompatibel und übertrifft ihren Vorgänger in allen Bereichen. Und genau das macht die Konsole so extrem beliebt. 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

ZUGABE: Mario Kart World

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! nur 32,99 € o2 ✓ ZUGABE: Mario Kart World

✓ 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr

✓ 13 € Anzahlung

ab 25,99 € Blau

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht