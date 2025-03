Lumiose City wird zur Arena: Nintendo hat einen neuen Trailer zu "Pokémon Legends: Z-A" veröffentlicht und dabei spannende Details zum Gameplay enthüllt. Eine altbekannte Mechanik bekommt dabei eine aufregende Wendung.

(© 2025 CURVED )

Seit Pokémon Gold und Silber gehört ein dynamischer Tag-Nacht-Wechsel zur Serie. Doch "Pokémon Legends: Z-A" für die Nintendo Switch geht noch einen Schritt weiter: Die Tageszeit beeinflusst nicht nur, welche Pokémon ihr findet, sondern auch, wie ihr das Spiel erlebt. Tagsüber konzentriert ihr euch auf das Fangen von Pokémon – und die Trainer in der Stadt bleiben entspannt. Doch sobald die Nacht hereinbricht, wird Lumiose City zum Schauplatz eines Wettkampfes: Im sogenannten "Z-A Royale" treten kampflustige Trainer gegeneinander an.

Z-A Royale: Strategisches Kämpfen in der Großstadt

Das "Z-A Royale" ist ein Turniermodus, der sich über die gesamte Stadt erstreckt. Wer nachts in die Kampfzonen gerät und einem Trainer in die Augen sieht, landet sofort im Duell. Doch es gibt einen Kniff: Ähnlich wie in "Pokémon Legends: Arceus" könnt ihr eure Gegner überraschen, indem ihr euch anschleicht und eure Pokémon hinter ihnen in den Kampf schickt. Das verschafft euch einen Vorteil – doch um zu gewinnen, zählen auch geschicktes Ausweichen und präzises Timing.

Der Aufstieg im "Z-A Royale" ist nicht optional: Um die Story voranzutreiben, müsst ihr euch vom niedrigsten Rang Z bis an die Spitze kämpfen. Nintendo scheint mit dieser Mechanik mehr Freiheit ins Spiel bringen zu wollen: Ob ihr euch tagsüber als Pokémon-Sammler oder nachts als Kämpfer beweist, bleibt euch überlassen.

Mit dieser frischen Interpretation eines klassischen Features setzt Pokémon Legends: Z-A auf Abwechslung und Strategie. Ob sich das neue Konzept bewährt, erfahren wir zum Release – doch der Trailer macht Lust auf mehr.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht