Preis-Schock: Xbox Game Pass jetzt 50 Prozent teurer!

Microsoft macht ernst: Der Xbox Game Pass wird teurer und bekommt ein neues Gesicht. Neben höheren Preisen gibt es auch neue Abo-Modelle und eine Reihe frischer Inhalte. Wer die neuesten Spiele zum Release haben will, muss tief in die Tasche greifen.

Die wohl größte Änderung betrifft den Xbox Game Pass Ultimate. Das Abo kostet ab sofort 26,99 Euro im Monat – statt wie bisher 17,99 Euro. Damit liegt der Preis satte 50 Prozent über dem alten Tarif. Um die Erhöhung zu rechtfertigen, packt Microsoft neue Vorteile oben drauf. Laut dem Unternehmen stehen Ultimate-Abonnenten nun über 400 Spiele weltweit zur Verfügung.. Außerdem verspricht Microsoft künftig mehr als 75 Spiele pro Jahr direkt zum Launch ins Abo zu bringen. Aber: Wer Neuerscheinungen unmittelbar nach Release spielen will, muss sich tatsächlich auch für den Xbox Game Pass Ultimate entscheiden. In den anderen Abos wird das nicht möglich sein.

Premium-Nutzer müssen lange auf neue Spiele warten

Neben der Preiserhöhung ordnet Microsoft die Game-Pass-Landschaft neu. Aus dem Einsteiger-Paket "Core" wird künftig "Essential", aus "Standard" wird "Premium". Beide Tarife bleiben preislich zunächst unverändert.

Der Xbox Game Pass Premium kostet wie die bisherige Standardvariante 12,99 Euro, umfasst jetzt aber über 200 Spiele. Cloud Gaming ist nun ebenfalls enthalten, was bisher dem Ultimate-Abo vorbehalten war. Neu ist zudem, dass Microsoft eigene Spiele spätestens ein Jahr nach Release in den Premium-Pass aufnimmt (außer "Call of Duty"). Aber auch, dass ihr neue Spiele mit dem mittleren Abo nicht mehr ab Tag eins spielen könnt. Eine gute Nachricht: Der Xbox Game Pass Premium lässt sich auch für den PC nutzen.

"Essential", das frühere "Core"-Abo, bleibt bei 8,99 Euro und bietet ab sofort mehr als 50 Spiele statt wie bisher nur etwa die Hälfte. Auch hier gibt es Zugang zu Cloud Gaming sowie kleine In-Game-Boni.

