Auch der trendige Hersteller Nothing ist beim Prime Day 2025 mit dabei. Rabatte gibt es unter anderem auf das Nothing Phone (3a) und das Nothing Phone (3a) Pro. Wir haben alle Angebote für euch im Überblick.

Prime Day Deals für Nothing Phone (3a) und (3a) Pro

Kurz vor dem brandneuen Nothing Phone (3) feierten die beiden günstigeren Modelle Nothing Phone (3a) und (3a) Pro Premiere. Beide Geräte zählen für uns zu den aktuell besten Mittelklasse-Handys. Zum Prime Day 2025 bekommt ihr die spannenden Smartphones zu folgenden reduzierten Preisen:

Warum die Nothing-Handys so spannend sind

Nothing Phone (3a) und (3a) Pro heben sich durch ihr innovatives Glyph-Interace von anderen Handys ab: Leuchtende LED-Streifen auf der Rückseite informieren euch über eingehende Nachrichten und vieles mehr. Darüber hinaus sind die zum Prime Day 2025 reduzierten Nothing-Handys für ihre Preisklasse richtig gut ausgestattet. Besonders beeindruckend: Beide Modelle verfügen über eine Kamera mit optischem Zoom, das Nothing Phone (3a) Pro sogar über eine Periskopkamera.

Auch interessant:

Technische Daten Geräte-Abbildung Hersteller Nothing Nothing Modell Nothing Phone 3(a) Nothing Phone 3(a) Pro Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Aktuelle Deals ab 15,99 € Blau ab 29,99 € o2 ab 279,00 € Amazon ab 20,99 € Blau ab 29,99 € o2 ab 448,98 € Amazon Display und Gehäuse Display-Größe 6.77 Zoll 6.77 Zoll Auflösung 2392x1080 Pixel 2392x1080 Pixel Pixeldichte 387 ppi 387 ppi Technologie AMOLED AMOLED Frequenz bis zu 120 Hz bis zu 120 Hz Display-Schutz Panda Glass Panda Glass Maße Größe 163.5x77.5x8.4 mm 163.5x77.5x8.4 mm Material Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Farben Weiß, Schwarz, Blau Grau, Schwarz Gewicht 201 g 211 g Wasserdicht IP64 IP64 Leistungsmerkmale Chipsatz Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Taktrate 2.5 GHz 2.5 GHz AnTuTu Klasse Mittelklasse Mittelklasse Installierter RAM 8 / 12 GB RAM 8 / 12 GB RAM Interner Speicher 128 / 256 GB 128 / 256 GB Akkuleistung 5000 mAh Kapazität 5000 mAh Kapazität Akkulaufzeit YouTube: bis zu 26 h YouTube: bis zu 26 Std. h Wireless Charging nein h nein h Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android (ab Werk) Android (ab Werk) Update-Zeitraum Android-Updates bis 2028 / Sicherheitspatches bis 2031 Android-Updates bis 2028 / Sicherheitspatches bis 2031 Kamera Hauptkamera 50 (Hauptlinse) + 50 (Tele) + 8 (Ultraweitwinkel) 50 (Hauptlinse) + 50 (Periskop) + 8 (Ultraweitwinkel) Frontkamera 32 MP 50 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C microSD nein nein Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 329 Euro (UVP) Ab 479 Euro (UVP)

Nothing Phone (3) im Pre-Sale-Angebot

Zwar kein Prime Day Angebot, aber dennoch eine äußerst günstigere Gelegenheit ist das aktuelle Pre-Sale-Angebot für das Nothing Phone (3). Für kurze Zeit bekommt ihr das Nothing Phone (3) ohne Aufpreis mit doppelt Speicher. Und wenn ihr es mit Vertrag bestellt, gibt's zusätzlich sogar Wireless In-Ears im Wert von über 100 Euro gratis dazu.

Zum Angebot:

Nothings erstes Flaggschiff Nothing Phone (3) Mit dem Nothing Phone (3) greift der Hersteller endlich im Premium-Segment an. Zum fairen Preis gibt's hier eine gute Ausstattung samt Periskopkamera, ein einzigartiges Design und das neue Mini-Display auf der Rückseite. 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB

ZUGABE: Nothing Ear (open)

bis zu 50 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! ab 29,99 € Blau 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB

ZUGABE: Nothing Ear (open)

Bis zu 300 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung ab 34,99 € o2 Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB

ohne Vertrag ab 799,00 € Amazon

Technische Daten Geräte-Abbildung Hersteller Nothing Modell Phone (3) Zur Produktübersicht Aktuelle Deals ab 29,99 € Blau ab 34,99 € o2 ab 799,00 € Amazon Display und Gehäuse Display-Größe 6.67 Zoll Auflösung 2800x1260 Pixel Pixeldichte 460 ppi Technologie AMOLED Frequenz bis zu 120 Hz Display-Schutz Gorilla Glass 7i Maße Größe 160.6x75.59x8.99 mm Material Gorilla Glass Victus (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Farben Schwarz, Weiß Gewicht 218 g Wasserdicht IP68 Leistungsmerkmale Chipsatz Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 Taktrate bis zu 3.21 GHz AnTuTu Klasse Oberklasse Installierter RAM 12 / 16 GB RAM Interner Speicher 256 / 512 GB Akkuleistung 5150 mAh Kapazität Akkulaufzeit Wireless Charging Ja (15 W) h Sicherheit Fingerabdruck Betriebssystem Android 15 mit Nothing OS 3.5 (ab Werk) Update-Zeitraum Android-Updates bis 2030 / Sicherheitspatches bis 2032 Kamera Hauptkamera 50 (Hauptlinse) + 50 (Periskop) + 50 (Ultraweitwinkel) Frontkamera 50 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C microSD Nein Dual-SIM Ja NFC Ja 4G LTE Ja 5G Ja Preis UVP Ab 799 Euro (UVP)

CMF Phone 2 Pro im Prime Day Angebot

Unter seiner Sub-Marke CMF vertreibt Nothing besonders günstige Smartphones und beweist dabei, dass diese keinesfalls langweilig sein müssen. Bestes Beispiel dafür ist das CMF Phone 2 Pro, zu dem es ebenfalls ein attraktives Prime Day Angebot gibt.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht