Prime Video X-Ray Recaps: Amazons neues Top-Feature für Serien-Fans

Amazon Prime Video bekommt ein Upgrade, das Serienfans aufhorchen lässt: Die neue Funktion X-Ray Recaps nutzt künstliche Intelligenz, um Serien oder einzelne Episoden auf Wunsch zusammenzufassen.

Ob ihr eine vergangene Staffel rekapitulieren möchtet oder einzelne Szenen verpasst habt – X-Ray Recaps bringt Serien-Fans künftig mit textbasierten Zusammenfassungen auf den aktuellen Stand. Zum Beispiel, wenn eine Serie eine lange Pause eingelegt und ihr die Geschehnisse der letzten Staffel längst vergessen habt. Vorerst ist die Funktion jedoch nur in den USA verfügbar und beschränkt sich auf Amazon Originals wie "The Boys" oder "The Wheel of Time".

Nie wieder den Faden verlieren

X-Ray Recaps bietet kurze, leicht verständliche Zusammenfassungen für ganze Staffeln, einzelne Episoden oder sogar bestimmte Szenen – und das direkt während des Streamens. Diese Zusammenfassungen erscheinen in Textform und passen sich minutengenau an euren Fortschritt in der Serie an.

So hilft das Tool auch dann, wenn ihr nach einer Pause den Überblick verloren habt oder direkt zu wichtigen Handlungspunkten springen möchtet. Dank Spoiler-Vermeidung müsst ihr euch laut Amazon keine Sorgen machen, dass entscheidende Wendungen vorweggenommen werden. X-Ray Recaps analysiert verschiedene Videosegmente sowie Untertitel, um Ereignisse und Dialoge prägnant wiederzugeben.

So funktionieren die X-Ray Recaps

Die X-Ray Recaps lassen sich jederzeit über die Detailseite der Serie oder während des Streamens aktivieren. Dort stehen verschiedene Varianten zur Auswahl: Nutzer können sich etwa entweder die aktuelle Folge, die bisherige Staffel oder auch die vergangene Season zusammenfassen lassen.

Eingeschränkte Verfügbarkeit

Zum Start steht die Funktion exklusiv für Fire-TV-Geräte zur Verfügung. Amazon plant jedoch, X-Ray Recaps bis Ende 2024 auf weiteren Geräten anzubieten. Außerdem ist das Feature erst mal nur auf die USA und Amazon Originals beschränkt. Bleibt zu hoffen, dass Amazon das praktische Tool bald für weitere Länder und Inhalte freischaltet, damit noch mehr Nutzer von der KI-Unterstützung profitieren können. Einen genauer Zeitplan dafür gibt es leider noch nicht.