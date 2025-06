PlayStation Plus wird 15 – und Sony feiert das Jubiläum mit einem ziemlich starken Line-up für alle Abonnentinnen und Abonnenten von PS Plus im Juni 2025. Euch erwarten drei spannende Titel, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Wie der offizielle PlayStation Blog verrät, dürft ihr euch ab dem 1. Juli 2025 auf drei neue Spiele freuen – und das ganz ohne Aufpreis, sofern ihr ein "PS Plus Essential"-Abo habt. Da es sich dabei um die unterste Abo-Stufe handelt, bekommen alle PS-Plus-Mitglieder die Spiele. Mit dabei ist das gefeierte Rollenspiel "Diablo 4", das euch finstere Dungeons, tonnenweise Beute und actionreiche Kämpfe serviert.

Diese Spiele gibt's bei PS Plus Essential im Juli 2025:

Diablo IV (PS5, PS4)

(PS5, PS4) The King of Fighters XV (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Jusant (PS5)

Das Kletter-Abenteuer "Jusant" sorgt mit seiner ruhigen Atmosphäre und cleveren Spielmechanik für Begeisterung. Wer es lieber klassisch und kämpferisch mag, wird mit "The King of Fighters XV" glücklich – ein Beat ’em Up, das Fans von gepflegten Prügeleien bestens bedienen dürfte.

In der Regel erfolgt die Freischaltung der neuen Spiele am Vormittag. Verfügbar sind sie dann laut Sony bis zum 4. August 2025.

Geburtstagsstimmung bei Sony: Das ist erst der Anfang

Der Spiele-Nachschub ist dabei nur ein Teil der Feierlichkeiten. Sony hat zum PS-Plus-Jubiläum noch mehr vor: Im Laufe des Sommers soll es weitere Aktionen geben, mit denen das 15-jährige Bestehen des Dienstes zelebriert wird.

Folgende Pläne für PS-Plus-Mitglieder hat Sony bereits verraten:

WWE 2K25 Game Trial : Premium-Mitglieder können ab sofort eine Testversion des Wrestling-Hits WWE 2K25 spielen.

Monster Hunter Wilds Game Trial : Ab dem 30. Juni gibt’s eine weitere Testversion für Premium-Mitglieder – diesmal für das neue Monster-Hunter-Abenteuer.

Exklusive PS-Store-Angebote : Vom 27. bis 29. Juni sparen PS Plus-Mitglieder bei Top-Spielen wie Sniper Elite: Resistance, Civilization VII und Star Wars Outlaws.

Valorant PS Plus Pack : Alle PS-Plus-Mitglieder erhalten ein kostenloses Bundle mit kosmetischen Inhalten.

PlayStation-Turniere : Ab dem 28. Juni startet ein Jubiläums-Turnier mit beliebten Titeln wie EA Sports FC, Tekken 8 und NBA 2K – zu gewinnen gibt’s virtuelle Währung, Avatare und Filmguthaben.

Sony Pictures Core Rabatt : Bis zum 12. August erhalten Premium-Mitglieder 15 Prozent Rabatt auf bis zu 2000 Filme direkt über die Konsole.

Online-Multiplayer-Wochenende: Am 28. und 29. Juni können alle Gamer kostenlos an Online-Matches teilnehmen – auch ohne PS Plus-Abo.

Was kommt als Nächstes?

Während ihr euch die Essential-Titel ab Juli sichern könnt, steht schon das nächste Highlight auf dem PS-Plus-Plan. Am 9. Juli 2025 soll Sony verraten, welche Spiele im Extra- und Premium-Abo dazukommen. Wer also mehr aus seinem Abo rausholen möchte, kann gespannt bleiben – da dürfte noch einiges folgen.

