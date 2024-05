PS5-Preisschlacht: So günstig wie jetzt war die PlayStation 5 Slim selten

Das Wichtigste in Kürze

Die PS5 Slim ist gerade sehr günstig erhältlich

Amazon, MediaMarkt, Saturn und Lidl liefern sich eine Preisschlacht

Die Konsole kostet dort derzeit nur 444 Euro.

Selten war die Gelegenheit, eine PS5 Slim zu kaufen, so günstig. Denn mit Lidl, MediaMarkt, Saturn und Amazon liefern sich aktuell gleich vier Anbieter eine Preisschlacht.

Das Händler-Quartett verkauft die PlayStation 5 Slim mit Laufwerk aktuell für 444 Euro. Den Anstoß für die Preisschlacht gab offenbar Lidl: Der Discounter hatte die beliebte Sony-Konsole am 23. Mai für 449 Euro in sein Angebot aufgenommen, woraufhin die Konkurrenz nachzog. Zur Einordnung: Regulär kostet die PS5 Slim mit Laufwerk eigentlich 549,99 Euro. Der Rabatt beträgt also über 100 Euro bzw. 19 Prozent. Interessierte sollten aber nicht zu lange warten. Denn bis wann die PS5 Slim zu diesem Preis erhältlich sein wird, ist unklar.



Hier geht's zum Angebot: PlayStation 5 Slim mit Laufwerk für 444 Euro bei Amazon

Um den Tiefstpreis handelt es ich übrigens nicht. Die PlayStation 5 Slim war vorübergehend auch schon mal für rund 430 Euro erhältlich, bevor der Preis dann wieder kräftig anzog.

PS5 Slim: Das neue Standardmodell

Falls ihr den Gaming-Markt nicht regelmäßig verfolgt, fragt ihr euch womöglich: Was bedeutet das "Slim"? Ganz einfach: Die PlayStation 5 Slim ist eine Neuauflage der ursprünglichen PS5, die in einem schlankeren Gehäuse daherkommt. Leistungseinbußen gibt es dadurch nicht.

Einziger Nachteil ist, dass der Standfuß zur vertikalen Aufstellung nicht mehr im Lieferumfang enthalten, sondern separat erhältlich ist. Ihr könnt die Konsole aber auch einfach horizontal aufstellen. Ein weiterer Unterschied ist das modulare Laufwerk. Es lässt sich bei Bedarf herausnehmen, was das Gerät noch schlanker macht.

Die PS5 Slim ist übrigens keine alternative Variante, sondern das aktuelle Standardmodell. Die offizielle Bezeichnung lautet "PlayStation 5 (Modellgruppe - Slim)". Darüber hinaus gibt es die PS5 Slim auch ohne Laufwerk – in der sogenannten Digital Edition.