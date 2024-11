PS5 Pro: Über 50 Spiele zum Launch optimiert – diese Titel werden besser

Die PS5 Pro kommt zusammen mit über 50 optimierten Spielen auf den Markt. Welche Games ein Upgrade bekommen, erfahrt ihr hier.

Die PlayStation 5 Pro ist ab dem 7. November erhältlich und bringt ordentlich Leistung mit. Sony verspricht nicht nur bessere Grafik, sondern auch flüssigere Framerates und beeindruckende Raytracing-Effekte. Um euch den Einstieg zu versüßen, wird es zum Release gleich über 50 Spiele mit optimierter Grafik oder anderen Verbesserungen geben – von Klassikern wie "The Last of Us Part II" bis hin zu aktuellen Titeln wie "NBA 2K25" und "Dragon Age: The Veilguard".

-> Jetzt auf Amazon kaufen: Die PlayStation 5 Pro

Zahlreiche Top-Titel verbessert

Mehr als 50 Titel werden für die neue Konsole grafisch aufgewertet oder durch höhere Framerates noch flüssiger spielbar. Zu den größten Highlights gehören dabei beliebte Games wie "Baldur’s Gate 3", "God of War Ragnarök", "The Last of Us Part II Remastered" und "Marvel’s Spider-Man 2". Doch auch Klassiker wie "Horizon Zero Dawn" und "Demon’s Souls" wurden überarbeitet, um auf der Pro-Version in neuem Glanz zu erstrahlen.

-> Jetzt auf Amazon kaufen: Horizon Zero Dawn Remastered

Neben den AAA-Titeln sind auch aktuelle Spiele wie "NBA 2K25" und "Dragon Age: The Veilguard" für die PS5 Pro optimiert. Das Line-Up ist damit eine Mischung aus Neuerscheinungen und überarbeiteten Favoriten, die euch auf der PS5 Pro ein frisches Spielerlebnis bieten. Hier die komplette Liste:

Alan Wake 2

Albatroz

Apex Legends

Assassin’s Creed Mirage

Baldur’s Gate 3

Call of Duty: Black Ops 6

EA Sports College Football 25

Dead Island 2

Demon’s Souls

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

Dying Light 2 Reloaded Edition

EA Sports FC 25

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Fortnite

God of War Ragnarök

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Kayak VR: Mirage

Lies of P

Lords of the Fallen (2023)

Madden NFL 25

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man 2

Naraka: Bladepoint

NBA 2K25

No Man’s Sky

Palworld

Paladin’s Passage

Planet Coaster 2

Professional Spirits Baseball 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Star Wars: Jedi Survivor

Star Wars: Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

The Finals

The First Descendant

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Until Dawn

War Thunder

Warframe

World of Warships: Legends

Fehlende Spiele und Zukunftsaussichten

Obwohl die Liste der optimierten Spiele zum Launch beeindruckend ist, fehlen einige beliebte Titel wie "Gran Turismo 7", "Final Fantasy XVI" und "Elden Ring". Warum diese Spiele nicht gleich zum Start optimiert verfügbar sind, bleibt unklar. Sony könnte sich dazu entschieden haben, erst einmal den Verkauf der PS5 Pro abzuwarten, bevor weitere Titel nachgereicht werden. Es bleibt jedoch wahrscheinlich, dass auch diese Hits ein Update für die PS5 Pro erhalten werden, um in den Genuss der neuen Grafikqualität zu kommen.